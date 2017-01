Henrik Kristoffersen suste inn til seier i Schladming

ANNONSE

Henrik Kristoffersen suste inn til seier på tirsdagens slalåm fra Schladming. Dermed tok han sin 14. slalåmseier i en alder av 22 år.

- Hvem er kongen!? hylte Kristoffersen i målområdet da det ble klart at han hadde slått hjemmefavoritten Marcel Hirscher med ni hundredeler.

Sitatet ble også brukt av Petter Northug da han knuste Marcus Hellner i spurteduellen på stafetten i Gällivare i 2008.

Dermed slår Kristoffersen tilbake etter det kjipe fallet i første omgangen i Kitzbühel.

- Det var litt spesielt i dag. Jeg har jo sagt at Kitzbühel ikke brydde meg noe særlig, men det har nok brydd meg litt mer enn jeg har sagt, sa Kristoffersen til NRK.

- Allerede en legende



Han kunne også fortelle at det var grunn til å stresse i bakken. Det er nemlig slik at det er en bue over bakken som indikerer hvorvidt man ligger foran eller bak. Lyser det grønt ligger man foran, hvis det er rødt er man bak.

- Selvfølgelig måtte jeg jo se, og lyste det ikke grønt! Så jeg hadde sykt dårlig tid. Alle østerrikerne jublet og jeg tenkte «jaja», sa Kristoffersen som fortalte at han slet litt med flyten tidlig i den andre omgangen.

En annen som var veldig imponert over Kristoffersens seier var alpintlegenden Kjetil André Aamodt.

- Jeg tror Hirschers «Henrik Kristoffersen-kompleks» lever videre nå. Dette er ellevte gangen han blir nummer to etter Henrik, sa Kjetil André Aamodt fra NRKs kommentatorplass etter løpet. Og rosen stoppet ikke der fra alpintlegenden.

- Han er allerede en legende i verdenscup-sirkuset. Han måler seg opp mot de største slalåmkjørerne gjennom historien, sa Aamodt .

Kristoffersen seiret foran både russiske Aleksandr Khorosjilov og nevnte verdenscupleder Marcel Hirscher fra Østerrike.

Flere norske



Nordmannen ledet med halvsekundet ned til verdenscupleder Marcel Hirscher etter den første omgangen. Kristoffersen har til gode å tape etter å ha ledet den første omgangen.

Leif Kristian Haugen kjørte som nummer 15 i den andre omgangen, og suste ned til bestetid foran sveitsiske Reto Schmidiger.

- Dette var mye bedre enn i første omgang. Man har hjertet i halsen hele veien fordi det er en veldig rask løype. Man føler at man må pushe på hele veien, selv om man kanskje ikke har så lyst, sa Haugen til NRK etter rennet. haugen endte til slutt på 11.plass.

Jonathan Nordbotten var uheldig og fikk en liten hekt i den andre omgangen. Dermed var hans renn ødelagt, og endte til slutt som nummer 21. Sebastian Foss-Solevaag hadde en bedre dag på jobben og ble nummer 17.