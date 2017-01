ANNONSE

Henrik Sedin scoret mot Florida. Dermed ble Vancouver-spilleren den fjerde svensken til å nå 1000 poeng i NHL-ishockeyen.

- Jeg håpet at det skulle skje på hjemmebane, og jeg er veldig glad for at det ble slik, sa Henrik Sedin til Aftonbladet.

Han satte inn 1-1, fremspilt av broren Daniel Sedin. Henrik Sedin står med 233 mål og 767 assist på 1213 kamper.

Tre svensker har klart milepælen tidligere: Mats Sundin (1349 poeng), Daniel Alfredsson (1157) og Nicklas Lidström (1142).

Vancouver slo Florida 2-1 i NHL-kampen natt til lørdag.

