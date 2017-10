Her er Niklas Dyrhaugs kjæreste

- Vi har det veldig fint sammen.

Langrennsstjernen Niklas Dyrhaug har vært en drømmemann for mange. Men i august røpet 30-åringen at han ikke lenger er singel.

GLADE GUTTER: Her smiler Martin Johnsrud Sundby (fra venstre), Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug og Finn Hågen Krogh etter å ha sikret norsk gull på stafetten i VM i Lahti.

Nå skriver P4 at hans utkårede er 20 år gamle Frida Martinsen fra Trondheim. Ifølge kanalen studerer hun jus i Oslo, mens Dyrhaug forbereder seg til vintersesongen og OL i Pyeongchang i Sør-Korea i februar neste år.

Da 30-åringen, som tidligere er kåret til Norges mest sexy mann, fortalte VG at han ikke lenger er singel, var han hemmelighetsfull.

- Ja, jeg har fått meg kjæreste, men jeg vil ikke si så mye mer enn det, sa han til VG.

På Instagram la Frida Martinsen i september ut et bilde av seg og kjæresten. Til P4 skriver hun at de to har det veldig bra sammen.

