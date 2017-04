Her er noen av sportsverdenens aprilspøker

ANNONSE

I går var det 1. april, og over hele verden gjorde man sport i å forsøke å lure hverandre - noen forsøk mer troverdige enn andre.

I sykkelverdenen ble Edvald Boasson Hagen offer for sitt lags aprilspøk, og nordmannens trener gikk da også fem på.

Vi i Nettavisen meldte at elbilister skulle få halv pris på fartsbøter, i et tiltak for å gjøre det enda mer attraktivt å kjøpe elbil.

Men aprilspøkene har blitt kjørt i andre deler av verden også, ikke minst i sportsredaksjonene, og vi tar et lite blikk på noe av spøkeriet som er blitt meldt i sportsverdenen det siste døgnet:

Røde gressbaner

Den tyske bundesligaen meldte på sine offisielle sider at klubbene skulle få farge gressmatta i klubbens egne farger til lørdagens serierunde, og illustrerte artikkelen med et bilde av Bayern Münchens Allianz Arena for anledningen ikledd rødt gress.

«Det betyr at Carlo Ancelottis hjemmemannskap må spille med sine sorte bortedrakter, for å forsikre seg om at spillerne kan se sine egne lagkamerater,» meldte bundesligaens nettsider, som videre skrev at naborivalene Schalke 04 og Borussia Dortmund hadde slått sammen sine klubbfarger da lagene skulle fargelegge gressmatta før det 90. derbyoppgjøret mellom de to lagene:

«Men fargene deres blandet sammen - Schalkes blå og Dortmunds gul - blir grønt, blir Veltins Park den eneste arenaen i serierunden som ikke farges i en annen farge.»

Ingen får si at tyskere ikke har humor, iallfall.

Mourinhos tatoveringshyllest

Den britiske Formel 1-føreren Lewis Hamilton meldte på sin Instagram-konto at han ville legge opp med umiddelbar virkning, og enkelte fans satte nok hjertet i halsen før de rakk å se på kalenderen.

Psych😂😂 Happy April fools Day😜 Et innlegg delt av Lewis Hamilton (@lewishamilton) lørdag 01. April. 2017 PDT

Tabloidavisa Daily Star på sin side meldte at Manchester United-manager José Mourinho hadde fått tatovert inn en hyllest av Paul Pogba på ryggen.

Illustrert med et manipulert nærbilde av Mourinhos rygg kunne leserne se tatoveringen med påskriften «#pogback», en henvisning til klubbens markedsføring på sosiale medier idet italieneren returnerte til Manchester United i fjor sommer.

POGBA-HYLLEST: «#pogback» skulle José Mourinho visstnok ha tatovert på ryggen sin.

Gunstige Premier League-lån

Men Daily Star nøyde seg ikke med én aprilspøk.

Den samme avisen skrev om et nytt, revolusjonerende lånesystem i engelsk Premier League: Ligaen hadde nemlig gjort en avtale med de største ligaene i Europa, som innebar at de 20 beste spillerne i kåringen av Gullballen i verden skulle sendes på et månedslangt lån til hvert sitt Premier League-lag.

Gjennom sesongens fire siste kamper skulle hvert av lagene tildeles én spiller, i omvendt rangert rekkefølge. Det betydde at Sunderland, som ligger på bunn av Premier League-tabellen, skulle få Cristiano Ronaldo (vinneren av Gullballen) på lån i en måned, mens Middlesbrough på nest siste fikk Lionel Messi.

Wenger sa opp

Daily Express benyttet dagen til å hevde at Arsenal-manager Arsene Wenger hadde sagt opp sin jobb med umiddelbar virkning, etter at Alexis Sanchez hadde startet et spilleropprør mot manageren ved å spørre ham om han kom til å fortsette eller ikke på et lagmøte.

Wenger ble opprørt over spørsmålet, og startet en heftig krangel med Sanchez på spansk. Spillere som Theo Walcott, Aaron Ramsey og Alex-Oxlade Chamberlain forlangte å få vite hva som ble sagt, og det hele endte altså med managerens oppsigelse.

Ifølge Daily Express.

På 1. april.

Pizza Hut til Wembley

Pizza Hut lagde mye moro ut av Gareth Southgates fatale straffemiss mot Tyskland i EM-semifinalen i 1996, blant annet med denne vittige reklamefilmen:

Nå er Southgate landslagssjef for de engelske gutta, og The Sun benyttet gårsdagen til å fortelle at Det engelske fotballforbundet (FA) hadde inngått en sponsoravtale med nettopp Pizza Hut som var verdt 24 millioner pund.

Sponsoravtalen bandt Pizza Hut til å levere gratis pizzaer til begge garderobene ved landskamper på Wembley - med ekstra hvitløksbrød inkludert når Frankrike var det gjestende laget.

Til gjengjeld, skrev The Sun i et aåpenbart stikk til de dyre prisene på Wembley, skulle Pizza Hut få selge sine pizzaer inne på stadion til priser som matchet Wembleys prisnivå: En Extra Large Hawaiian som vanligvis koster 10,99 pund, skulle nå selges til supporterne for 34,99 pund.

