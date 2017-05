Hernandez nærmer seg Real Madrid

ANNONSE





Se Theo Hernandez' vanvittig mål for Alavés mot Athletic Club i videovinduet over.



Atlético Madrids Theo Hernandez blir trolig klar for byrivalen Real Madrid i løpet av kort tid. Mandag besto 19-åringen den medisinske testen, ifølge Marca.

Hernandez er for tiden lånt ut til Alavés. Forsvareren ønsker seg til Real Madrid, selv om Atlético Madrid hadde foretrukket å selge ham til Barcelona, skriver avisen.

- Dette har ligget i kortene. Marca meldte om dette før et annet «Derbi Madrileño» denne sesongen da andre medier var usikre. Så det ser ut til at dette skjer, sier Viasats La Liga-ekspert, Petter Veland, til Nettavisen.

Han tror at en overgang for Hernandez kan bety slutten på «våpenhvilen» mellom Madrid-klubbene. Tidligere har det eksistert enighet om at de to klubbene ikke skal prøve å kjøpe spillere fra hverandre.

- Real Madrid innleder til krig, men det er en krig de går seirende ut av uansett. De er storebror, selv om Atlético Madrid er nærmere nå enn noen gang. En brutt avtale er i favør Real Madrid fordi det er større sannsynlighet for at de henter de beste Atlético-spillerne enn at Atlético henter de beste Madrid-spillerne, sier Veland.

HAR TROA: Petter Veland tror Theo Hernández kan bli verdens beste venstreback.

Theo Hernandez ankom Atlético Madrid i 2008, da var han ti år gammel. Han har spilt både for førstelaget og andrelaget til Atlético før han denne sesongen ble utlånt til Alavés. Hans eldre bror, Lucas, spiller også i Atlético.

Veland tror at dette er en overgang som havner om status, men enda mer om fremtiden.

- Jeg tror nok Theo spiller i en annen klubb enn Madrid til neste sesong, slik at han kan fortsette utviklingen sin. Det er ingenting som indikerer at Marcelo er på hell. Så Theo må nok finne seg en klubb som er bedre enn Alavés, men litt dårligere enn Madrid, for å kunne fortsette den gode utviklingen fra i år, sier Veland.

På spørsmål om hvor god han tror Theo kan bli holder ikke Veland tilbake.

- Dersom han fortsetter utviklingen, så blir han en av verdens beste venstrebacker om et par år. Han minner meg litt om Bale da han var i Tottenham. Han er fysisk sterk, har en passende høyde for backplassen, men det mest imponerende er hvor kjapp han er. Hans driv med ballen, og hvor uredd han er i en alder av 19, er noe jeg har sett i så andre.

Venstrebacken kan gå inn dørene på Santiago Bernabéu som Real Madrid-spiller når 24 millioner euro er satt inn på kontoen til Atlético. Det er utkjøpsklausulen han har i kontrakten sin.

Ifølge avisen kommer Real Madrid til å gjøre signeringen offisiell etter at Alavés har spilt cupfinale mot Barcelona 27. mai.

