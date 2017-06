Hevder at Zlatan Ibrahimovic er enig med Los Angeles Galaxy

ANNONSE

Fredag ble det klart at Zlatan Ibrahimovic ikke får ny kontrakt med Manchester United. Dermed står svensken fritt til å velge seg ny klubb denne sommeren.

Ifølge spanske Marca er det valget allerede tatt. For de mener å vite at super-svensken allerede i mars ble enige med den amerikanske klubben Los Angeles Galaxy.

Zlatan, som er i opptrening etter den alvorlige kneskaden han pådro seg mot Anderlecht, skal etter planen være klar for spill på nyåret. For Galaxy kunne ikke det passet mer perfekt.

MLS-sesongen starter nemlig i mars, hvilket betyr at Ibrahimovic kan rekke sesongoppkjøringen med California-klubben. Dermed kan det se ut til at Zlatans tid i Europa er over.

Skulle Ibrahimovic skrive under for Galaxy vil han følge i fotsporene til andre fotballegender som David Beckham og Steven Gerrard. Han vil i tillegg bli lagkamerat med profiler som Giovani dos Santos og Ashley Cole.

Marca melder at Zlatan ser på sin tid i United som suksessfull. I sin ene sesong i England endte Ibrahimovic på 28 må på 46 kamper totalt for Manchester.

SUKSESS: David Beckham hadde en suksessrik tid i Los Angeles Galaxy.

35-åringen var også med å vinne både Ligacupen og Europa League sammen med José Mourinho, før det ble klart at hans tid i United er omme.

Nå kan det se ut til at California og Los Angeles blir neste stoppested for den legendariske svensken.