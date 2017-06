Hevder Inter avslo United-bud på Perisic

ANNONSE

Ivan Perisic skal være sterkt ønsket av Manchester United, og deres trener José Mourinho. Den kroatiske lynvingen har levert en god sesong for Inter. Denne sesongen leverte han 11 mål og 12 målgivende på 42 kamper totalt

Overgangsguruen Gianluca Di Marzio hevder at Manchester United la 40 millioner euro (rundt 380 millioner kroner) for å sikre seg 28-åringen. Det budet skal Inter ha avslått.

Milano-klubben utelukker ikke en overgang, men de ser for seg at forhandlingene starter på 50 millioner euro (rundt 480 millioner kroner) skriver Di Marzio.

Det samme skriver den italienske journalisten Fabrizio Romano, som til daglig jobber for både Sky Italia og The Guardian i England.

- Manchester United har i dag lagt frem et bud på 40 millioner for Ivan Perisic. Inter har avslått og har spurt om 55 til 60 millioner euro for å selge kroaten. Forhandlingene pågår, skriver Romano.

Inter ansatte tidligere Roma-sjef Luciano Spalletti som sin nye hovedtrener fredag, og det antaes at 58-åringen ønsker å ha med Perisic til neste sesong.

Di Marzio hevder uansett at det er en usikkerhet rundt Perisic. Det er nemlig uvisst om han kanskje allerede har blitt enig med United om de personlige betingelsene.

Skulle så være tilfelle vil det være en indikasjon på at kroaten selv forestiller seg en fremtid på Old Trafford.