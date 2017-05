Homofil tennisspiller vil endre navn på tennisarena

ANNONSE

Hogenkamp ønsker at Australian Open skal endre navnet på Margaret Court Arena i protest mot Courts kontroversielle syn på homoseksualitet, skriver AFP.

Den tidligere australske tennisspilleren, som vant 24 Grand Slam-turneringer, sa nylig at hun vil fly mindre med det australske flyselskapet Qantas i protest mot flyselskapets støtte til ekteskap mellom to av samme kjønn.

– Jeg er skuffet over at Qantas har blitt en forkjemper for ekteskap mellom to av samme kjønn, sa Grand Slam-mesteren, som nå jobber som en kristen pastor i Perth.

PROTESTERER: Den australske tennis-legenden Margaret Court (venstre) og Rod Laver under Australian Open i 2015.

Margaret Court Arena i Melbourne er oppkalt etter henne, men nederlandske Hogenkamp mener arrangørene av Australian Open bør vurdere å fjerne Courts navn fra stadionet.

Under Roland-Garros mandag sa Hogenkamp at enkelte spillere ikke vil føle seg komfortable med å spille i et stadion oppkalt etter Margaret Court.

– Jeg ser at mange spillere kommenterer mot henne. Så hvis mange nok står bak ønsket, så kanskje det kan skje noe?, sa nederlenderen som er ranket som nummer 125 i verden.

