Hopp: Sykdomsfrykt før Raw Air

Alle hopperne skal bo og reise samlet. Det øker frykten for sykdom under den intense Raw Air-turneringen.

- Sykdom kan bli et problem, innrømmer landslagssjef Alexander Stöckl.

- Alle utøverne bor på samme hotell, og det er mye reising på buss. Det er klimaanlegg og annet som kan være skummelt, fortsetter østerrikeren.

Ti dager på rad skal hopperne konkurrere i Holmenkollen, Lillehammer, Trondheim og Vikersund.

- Vi må være veldig forsiktige, og både spise sunt og sove nok, påpeker Stöckl.

Timeplanen blir tett. Det er avreise til neste bakke grytidlig etter siste renn i den forrige.

- Blir man syk, vil det også ryke flere renn enn vanlig. Men til nå har alle klart å holde seg friske. Vi har gode rutiner, forsikrer landslagssjefen.

Kan flytte utøvere i all hast

Raw Air-ledelsen har reserveplaner dersom det bryter ut sykdom blant hopperne, slik det gjorde i både den tyske og østerrikske leiren under hoppuka.

- Vi har frivillige og andre boende på andre hotell enn de spesifikke utøverhotellene. Vi har en tett dialog med legene, og har fått dette godkjent av det medisinske apparatet i FIS. Men vi har rom på andre hoteller på alle plasser. Ved sykdom kan vi flytte utøvere over på andre hoteller, sier Raw Air-sjef Arne Åbråten.

- Det blir også egne biler i busskonvoien. Blir noen syke underveis, kan vi flytte dem over i en bil, fortsetter turneringslederen.

I forkant har man gått gjennom rutinene gang på gang for å unngå at sykdom skal påvirke sammenlagtkampen for mye.

- Vi har gjort risikoanalyser. Det skal være et godt steg på veien for ikke å spre det, men vi så det i hoppuka. Kommer det inn i ett lag, sprer det seg. Når de bor så tett, sitter på busser og flyr tett på hverandre, er risikoen der, både under Raw Air og ellers i sesongen, sier Åbråten.

Aldri hoppet ti dager på rad

- Vet dere egentlig hva som venter?

- Nei. Det er ingen som har gjort noe lignende før, selv ikke engang på trening. Vi hopper aldri ti dager på rad, selv når vi har samling. Det blir veldig tøft for både utøverne og trenerteamet, innrømmer Stöckl.

Han tror flere av de beste kan få trøbbel i det konkurransetette programmet.

- Jeg tror det blir noen overraskelser. Jeg tror ikke alle klarer å holde prestasjonsnivået helt der oppe hele veien, spår østerrikeren.

- Det viktigste er faktisk å prøve å restituere når man er på vei fra A til B, som på bussen. Du må bruke hver frie time du har til å roe ned for å være klar til neste dag.

Raw Air åpner i Holmenkollen fredag og avsluttes i Vikersund 19. mars.

