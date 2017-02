Høsflot Klæbo og Iversen klare for lagsprint-finale

ANNONSE

Det ble en utfordrende semfinale for Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen på herrenes klassiske sprintstafett. Likevel er de to nordmennene klare for finale etter å ha vunnet sitt heat.

På Emil Iversens andre etappe virket uhellet å kunne ødelegge for Norge.

For først røk trinsa på den ene staven til Iversen, som lå i front, og nordmannen falt bakover. I jakten på tetgruppen var Iversen uheldig og falt i samme bakke som Martin Johnsrud Sundby på sprinten lørdag.

- Først ryker staven og så falt jeg, det var ikke helt optimalt. Heldigvis fikk jeg en ny stav, og klarte å henge med sånn brukbart i feltet, forklarte Emil Iversen selv til NRK etter semifinalen.

Like bak Norge fulgte svenskene ved Emil Jönsson og Teodor Peterson. Fra det andre heatet kvalifiserte Canada og Russland seg direkte.

Drama



- Indianerbakken feller nordmennene, sa Torgeir Bjørn i NRKs kommentatorboks mens Iversen kjempet seg tilbake på beina, og tok opp jakten på de andre.

Johannes Høsflot Klæbo så ut til å være i vanvittig god form og gjentok ledelsen like etter den andre vekslingen, og derfra og ut skulle nordmennene enkelt styre inn til finaleplass.

- Nå er han tilbake på vinnersporet, sa Jann Post i NRKs kommentatorboks da Emil Iversen seilet inn på stadion, etterfulgt av både Sverige og Italia. På spurten rykket Iversen fra, og sikret norsk avansement.

Dermed har de to sprinterne muligheten til å rette opp inntrykket etter Falun i 2013 der Petter Northug og Pål Golberg røk allerede etter semifinalene.

Viste krefter



Høsflot Klæbo la ikke mye i mellom i starten og suste i tet fra start sammen med svenske Emil Jönsson. Det ble ingen vanvittig luke, men de norske herrene trengte ikke å trekke frem kjempekreftene fra start.

Emil Iversen fortsatte det voldsomme tempoet på sin første runde, og vekslet på ny i tet. De norske herrene så ut til å være i veldig god form fra starten av i semifinalen på herrenes klassiske lagsprint.

Det var et lite øyeblikk med dramatikk da trinsa på venstrestaven til Emil Iversen røk på den fjerde etappen, og nordmannen falt bakover i feltet. Likevel var det aldri grunn til bekymring da Iversen hang seg fint på.

Nordmennene skjerpet seg grundig og gjentok teten, med de svenske gutta hakk i hæl. Høsflot Klæbo satte opp tempoet noe voldsomt på sin siste etappe, og Iversen ristet av seg problemene på sin siste etappe.

Dermed sikret de norske gutta direkte avansement til finalen etter to maktetapper på slutten.