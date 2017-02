Huddersfield sikret omkamp mot Manchester City i FA-cupen

ANNONSE

HUDDERSFIELD TOWN - MANCHESTER CITY 0-0

Det ble en skuffende ettermiddag for Pep Guardiola og hans Manchester City som kun klarte 0-0 borte mot Huddersfield i FA-cupens femte runde lørdag kveld.

David Wagner og hans mannskap er en av flere aktuelle klubber for opprykk fra Championship til Premier League denne sesongen, og vil finne motivasjon i å ha levert en god kamp mot City.

Uavgjort på John Smith's Stadium i Huddersfield betyr dermed at de to lagene må ut i omkamp på Etihad Stadium, Manchester Citys hjemmebane.

Dete betyr at City må sette opp en ny kamp i løpet av den neste uken. Ifølge BBC ødelegger det muligens for en treningstur til Midtøsten.

- Manchester City hadde intensjoner om å bruke neste ukes kampfri for å dra til Abu Dhabi. Det kan se ut som deres tur blir noe kortere da de må spille mot Huddersfield igjen enten tirsdag eller onsdag, skriver BBC' Simon Stone.

Klasseforskjell



City hadde sjansen til å ta føringen allerede etter ti minutter da spanske Nolito fant vei igjennom Huddersfield-forsvaret. Heldigvis for Yorkshire-klubben var Joel Coleman med på notene mellom stengene, og Jesús Navas' retur ble reddet på strek.

Huddersfield har blendet med høyt press og agressiv fotball denne sesongen under tyskeren David Wagner. Mot City ble det tydelig at ikke kom til å legge seg bakpå.

Etter 26 minutter var Jack Payne kun en fabelaktig redning av Claudio Bravo fra å gi Huddersfield ledelsen etter et herlig frispark. Så skulle det komme nettsus på John Smith's Stadium.

For danske Philip Billing hamret ballen i mål etter den påfølgende corneren, men dessverre for hjemmelaget var det avblåst for offside inne foran mål like før Billings scoring.

Pep Guardiolas menn begynte å spise seg mer og mer inn i kampen, og i det 33. minutt fikk Nolito på ny sjansen da han hamret ballen mot mål etter et godt innlegg fra Pablo Zabaleta. Igjen var Coleman med på notene.

Huddersfield virket å satse på godt oppbyggede angrep til tross for å trekke mye spillere bakover i forsvar. I det 37. minutt kom de dog på en kontring der Rajiv van la Parras skudd til slutt ble avverget av Bravo.

Helt mot slutten av omgangen virket det dog litt som klasseforskjellene de to lagene ble klar. I det 41. minutt vartet City opp med et herlig angrep som til slutt endte hos superspissen Sergio Agüero.

Den argentinske toppscoreren fikk fri bane mot mål, men avslutningen var for veik og Coleman sikret 0-0 til pause mellom de to lagene i FA-cupens femte runde

Antiklimaks



Det skulle ikke ta mer enn et minutt av den andre omgangen før Coleman på ny måtte ut i full strekk. Igjen var det Agüero som testet 21-åringen fra like utenfor Huddersfield-boksen.

De to lagene virket å utligne hverandre i store deler av banespillet midtveis i den andre omgangen. David Wagner valgte derfor å sette innpå storkanonene Nakhi Wells og Elias Kachunga i håp om å finne veien til mål.

Guardiola valgte å svare med å hive innpå sine talismaner i Leroy Sané og Kevin de Bruyne like før det var spilt 70 minutter på John Smith's Stadium.

Selv om begge lag vartet opp med finspill åpnet det seg aldri noen store rom. Dermed uteble de virkelig store sjansene i det som endte opp med å bli et antiklimaks i Huddersfield.

0-0 i Yorkshire betyr dermed at Huddersfield og Manchester City kan gjøre seg klare til omgang. Et resultat som helt klart vil glede David Wagner og Huddersfield mer enn City og Guardiola.