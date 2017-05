Huddersfield til Premier League etter ellevilt drama mot Reading

ANNONSE

READING - HUDDERSFIELD 0-0 (3-4 etter straffesparkkonkurranse)

Det måtte ekstraomganger og straffer til for å kåre en vinner mellom Huddersfield og Reading i den viktige playoff-finalen for opprykk til Premier League.

Til slutt kunne Huddersfield juble ute på Wembley-matta etter å ha beseiret Reading etter straffesparkkonkurranse. Dermed er Huddersfield oppe i den øverste divisjonen i engelsk toppfotball siden 1971/1972-sesongen.

Hverken eller av lagene maktet å finne veien til nettmaskene i ordinær tid, og heller ikke ekstraomgangene hjalp de to lagene på Wembley. Dermed måtte man ut i straffesparkkonkurranse.

Etter at Jordan Obita bommet på Readings femte straffe fikk Christopher Schindler muligheten til å avgjøre for «The Terriers». Tyskeren gjorde ingen feil, og sendte Ali Al-Habsi i feil hjørne.

Huddersfield og hovedtrener David Wagner kunne bryte ut i full jubel ute på Wembley-gresset. De er klare for Premier League-sesongen 2017/2018.

Seieren betyr også at Huddersfield kan innkassere nærmere to milliarder norske kroner på opprykket til den øverste divisjonen i England.

«The Terriers» biter fra seg



Allerede etter fem minutter var Huddersfield fremme etter Aaron Mooys herlige frispark, og fikk slått et herlig innlegg. Inne i boksen lurte Michael Hefele som satte headingen sin utenfor målet.

West Yorkshire-klubben var på hugget i starten og etter ti minutter skulle Izzy Brown ha gitt David Wagners menn ledelsen. Elias Kachungas ball på bakerste stolpe var herlig, men Brown klarte, på merkverdig vis, å misse på åpent mål.

Reading jobbet seg mer og mer inn i kampen, men slet med å bryte ned et Huddersfield som virket farlige spesielt på kontringene. Uansett var det Yann Kermogant som styrte mye av spillet for Reading.

Det var på kontringene Huddersfield skulle gjøre mest skade. Med trekløveret Rajiv van la Parra, Nakhi Wells og Izzy Brown susende fremover hver eneste gang det åpnet seg rom, så dyttet de Reading de bakover på banen.

Reading tok mer og mer over ballen utover i den første omgangen, men slet veldig med å omsette den i sjanser. Huddersfield var kjapt oppe i enhver situasjon og stoppet Jaap Stams menn fra å skape noe særlig.

Spesielt Lewis Grabban så ut til å ha en tøff dag på jobben for Reading. Det nærmeste spissen kom var et skudd som vridde seg utenfor Huddersfield-målet etter ti minutter.

Hverken han eller toppscorer Kermongant ble spilt opp til de store sjansene på Wembley i den første omgangen, og med et Huddersfield som var ujevne da de kom flere menn så jevnet lagene seg ut.

Dermed kunne dommer Neil Swabrick sende de to lagene til pause på stillingen 0-0.

Kapteinen må ut



Skulle Reading slite med å finne veien til mål i den første omgangen tok det ikke mer enn to minutter av andre før de fikk testet Huddersfield-keeper Danny Ward. Etter flott spill fikk John Swift lov til å avslutte, men Ward var kjapt ned og fikk avverget.

Begge lag kjempet seg fremover i banen, men etter hvert som kampen ebbet ut virket det mer og mer åpenbart at det var to lag som kjente en lang sesong i beina.

Det ble åpenbart at kampen muligens ville trenge en stor defensiv blunder, eller en enkeltprestasjon av de helt store for at man endelig skulle finne veien til mål.

I det 81. minutt fikk Kermogant endelig en sjanse da Chris Gunter ble spilt fri ute på høyrekanten. Innlegget var godt, men Hefele var først med en lang fot.

Det gikk et støkk gjennom Huddersfield-supporterne etter at kaptein Tommy Smith ble liggende som følge av en duell med Kermogant. Kapteinen måtte til slutt av på båre, og ble erstattet av Martin Cranie.

Både Swift og Wells forsøkte seg fra distanse i kampens sluttminutter, men det ville seg ikke. Dermed var det klart for ekstraomganger etter at det endte målløst i ordinær tid.

Schindler vinner det



I ekstraomgangene virket det som frykten for å tape preget lagene i større grad enn lysten til å vinne. Dermed fikk man to lag som ikke helt turte å sette inn støtet og gå skikkelig til angrep.

Like før den første ekstraomgangen var over fikk Readings Garath McCleary muligheten til å skyte fra distanse. Forsøket snek seg like utenfor Wards lengste stolpe.

Huddersfield presset den siste kraften ut av beina fem minutter før slutt da Casey Palmers innlegg fant Wells inne i boksen, men Bermuda-spissens avslutning var horribel.

Dermed gikk lagene til straffesparkkonkurranse i playoff-finalen på Wembley.

Huddersfield-midtstopper Michael Hefele ble den første til å bomme da Al-Habsi gjettet riktig. Readings Liam Moore skulle også bomme fra straffemerket.

Likevel var det Jordan Obita for Reading som ble kveldens ulykkesfugl. Danny Ward klasket nemlig vekk hans straffespark, og satte Christopher Schindler i en posisjon der han kunne bli den store helten.

Han gjorde absolutt ingen feil fra straffemerket, og Huddersfield-svingen kunne bryte ut i voldsom jubel. Huddersfield Town er klare for Premier League-sesongen 2017/2018.