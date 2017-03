ANNONSE





Se høydepunktene fra New York Rangers - Carolina Hurricanes i videovinduet over.

New York Rangers klarte ikke å hamle opp med Carolina Hurricanes på bortebane. Vertene vant 4–3 i Raleigh.

Det var riktignok gjestene fra New York som først satte pucken i mål torsdag, da Chris Kreider sørget for 1–0 etter drøyt sju minutter. Seks minutter senere utlignet Jeff Skinner for Hurricanes, før Valentin Zykov snudde kampen og sendte vertskapet i ledelse.

I andre periode slo svenske Mika Zibanejad til to ganger. Først utlignet han, før han sørget for at det igjen var Rangers som var i føringen.

Etter den andre hvilen kopierte Sebastian Aho på Hurricanes det Zibanejad hadde gjort for rangers. Først utligning, og så en scoring til som ga Carolina-laget ledelsen 4–3 og det overtaket laget trengte. Det resultatet sto seg til kampen var over.

Norsk Mats Zuccarello fikk 21 minutter på isen for Rangers, men var ikke involvert i noen av scoringene denne gangen.

