IAAF gir sju russere VM-klarsignal

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) har åpnet for at ytterligere sju russere kan konkurrere som "nøytrale utøvere" i friidretts-VM.

I forkant av innendørs-EM ga forbundet en slik godkjenning til tre utøvere. Til sammen har rundt hundre russere søkt om godkjenning, og nå er ti søknader blitt godkjent i år, mens 17 så langt er avslått, opplyser IAAF.

– Det kan ikke ligge noe tidspress på en slik prosess som er etablert for å ivareta de rene utøvernes rettigheter og for å gjenoppbygge idrettens tillit. For å styre unna tvilstilfeller har vi bestemt at alle utøverne som får særegen godkjenning, skal konkurrere som uavhengige, nøytrale utøvere og ikke som et russisk lag, sier IAAF-president Sebastian Coe.

Russlands friidrettsforbund er suspendert som følge av omfattende dopingavsløringer. Dermed må utøverne søke IAAF om tillatelse til å konkurrere internasjonalt.

Blant de sju siste utøverne som har fått lov til å konkurrere, er verdensmesterne Sergej Sjubenkov (110 m hekk) og Marija Kutsjina (høyde) fra 2015.

I tillegg kommer Ilja Mudrov (stav), Sergej Sjirobokov (kappgang), Danijl Tsyplakov (høyde), Olga Mullina (stav) og Jana Smerdova (kappgang).

De nevnte utøverne kan delta i friidretts-VM dersom de kvalifiserer seg. Mesterskapet i London varer fra 4. til 13. august.

IAAF informerer samtidig om at det er opp til hver enkelt arrangør å velge om de vil la utøverne konkurrere.

