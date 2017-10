IAAF-presidenten vil ha friidrettsrevolusjon

IAAF-president Sebastian Coe vil ha en radikal gjennomgang av friidretten for å sikre at den overlever som publikumssport.

Presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), Sebastian Coe, sier til nyhetsbyrået AFP at han vurderer alt fra franchiselag som byr på utøvere til midlertidige baner i byer for å tiltrekke seg nye tilhengere.

– Ingenting er på bordet nå. La fantasien løpe av gårde, sa Coe, og advarte at diskusjonene vil bli ukomfortable for «puristene».

Etter VM-suksessen i London i år er det flere som bekymrer seg for at verdensmesterskapet i Qatar i 2019 ikke vil få like mye oppmerksomhet – spesielt fordi Usain Bolt har lagt piggskoene på hylla.

Jamaicaneren har kastet ekstra glans over mesterskapene i de seneste årene – en glans som har vært med på å skygge over den negative omtalen fra den russiske dopingskandalen, lange mesterskap og for kompliserte formater for publikum, skriver AFP.

Åpne diskusjoner

Coe sa at friidrettssjefer kan hente inspirasjon fra den indiske toppdivisjonen i cricket (IPL). Der blir spillerne auksjonert og delt mellom franchiser som representerer byer. Eller som i NFL, der spillere blir draftet.

– Jeg tror vi trenger noen virkelig åpne diskusjoner om hvordan sporten vår ser ut. Og ja, kanskje det er byer, kanskje franchiser, kanskje auksjoner som i IPL, sa Coe i et møte med Det afrikanske utøverforbundet i Marokkos hovedstad Rabat.

Forslag

Den tidligere OL-gullvinneren på 1500 meter i 1980 og 1984 sa at selv om det er viktig å beholde idrettens egenart, kan den likevel flyttes fra den tradisjonelle arenaen. Han kastet om seg med forslag:

– Hva med en «pop-up»-bane? Hva med å ha en løpebane man kan sette midt på gressmatten på Stamford Bridge (Chelseas hjemmebane) eller på en fotballstadion i Australia?

Under møtet avslørte 61-åringen at IAAF allerede ser på forskjellige ideer – blant annet å holde et arrangement i et fjellområde og ha løp i byer.

