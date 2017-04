Ibrahimovic reddet United på overtid

ANNONSE

MANCHESTER UNITED - EVERTON 1-1

Saken oppdateres

Det lå an til å bli en elendig kveld på Old Trafford da Everton ledet dypt inne i overtid. Ashley Williams' hands på overtid, og Zlatan Ibrahimovic' straffescoring reddet likevel 1-1 og ett poeng for United.

Everton-kaptein Phil Jagielka hadde nemlig gitt Everton-ledelsen i den første omgangen, og det så lenge ut til å bli den avgjørende scoringen på Old Trafford.

United presset på med alt de hadde, og skulle til slutt få lønn for strevet. Ibrahimovic' scoring betyr at Manchester United ikke har tapt på Old Trafford siden oktober 2016. Det er nå 20 kamper siden de sist tapte i ligaen.

Dette er uansett Manchester Uniteds tolvte uavgjort kamp i Premier League denne sesongen. Det er flere enn noen andre denne sesongen i den øverste divisjonen.

- Uavgjort gir for lite poeng i lengden. Det er mye bedre å tape halvparten av de tolv uavgjorte, og vinne den andre halvparten, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland over Uniteds smått utrolige statistikk.

Likevel vil nok José Mourinho være skuffet over å kun få med seg ett poeng fra hjemmekampen mot Everton. United ligger nå på femteplass, fire poeng bak Manchster City på fjerdeplass.

Everton og Ronald Koeman vil nok også være veldig misfornøyde med dagens resultat. Tre poeng hadde sendt dem opp på femteplass i Premier League. Etter kveldens oppgjør blir det værende på syvendeplass i den engelske toppdivisjonen.

Akrobatikk



Det var ingen heseblesende åpning på den første omgangen på Old Trafford, men det lå veldig an til United-dominans de første 45 minuttene.

Etter kvarteret spilt viste United hva som bor i dem da Zlatan Ibrahimovic på mesterlig vis lurte ballen igjennom til Marcus Rashford. Engelskmannens avslutning ble reddet av Everton-keeper Joel Robles, men linjemann vinket korrekt for offside.

Everton var ikke helt ufarlige, og med duoen Romelu Lukaku og Kevin Mirallas lengst fremme virket det lenge som de kunne sjokkere hjemmelaget.

I det 21. minutt fant Gareth Barry sistnevnte med en herlig, men fra spiss vinkel hadde United-keeper god kontroll på Kevin Mirallas' avslutning. Minuttet senere skulle han dog gi tapt.

For på den påfølgende corneren headet Ashley Williams ballen rett opp i lufta, hvilket man skulle tro United hadde kontroll. Likevel klarte Phil Jagielka å vrenge kroppen sin mot mål, slo Marcos Rojo i luftrommet og pirket ballen i mål for Everton.

United presset på for alt de hadde, og etter halvtimen spilt vant Jesse Lingard et frispark utenfor Everton-boksen etter smått idiotisk forsvarsspill.

Daley Blinds frispark hadde god retning, men Robles fikk klasket ballen unna. Returen havnet hos Ander Herrera som på merkelig vis klarte å hamre ballen i tverleggeren fra skrått hold.

United fortsatte å presse på, og det var Herrera som skulle vise seg som den farligste for hjemmelaget. I det 38. minutt ladet han kanonen, og tvang Robles ut i full strekk.

Everton stod mesterlig i forsvar, og United klarte rett og slett ikke å bryte ned et meget kompakt Everton-forsvar. Dermed kunne de blå fra Merseyside smile bredest til pause. Everton ledet 1-0.

- United er langt fra toppnivå. Mye på rettes på, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland i studioet i pausen. Den tidligere norske landslagskapteinen var ikke mye imponert over det han så i den første omgangen.

Offside - eller ikke?



Hangeland vil nok ikke være spesielt imponert over det han så innledningsvis fra United i den andre omgangen heller. Likevel reagerte United med å kaste innpå Paul Pogba.

I det 55. minutt kunne det trikset ha vist seg fruktbart da Ashley Youngs presise frispark traff pannebrasken til franskmannen. Slik som en del ganger tidligere denne sesongen fant Pogbas avslutning aluminiumen. Denne gangen tverleggeren.

United kastet frem det som var av spillere, og i det 62. minutt fikk Marouane Fellaini sjansen fra fem meter. Belgierens avlsutning var ikke av det beste slaget og seilet utenfor.

United skulle endelig høre nettsus i det 71. minutt da Herrera fant Ibrahimovic med et nydelig innlegg. Svenskens heading slo Robles, men dommer hadde markert for offside på svensken.

Reprisene viste at det, etter alle solemerker, var en feil avgjørelse. Dermed hadde muligens United retten til å være irriterte over at målet ikke stod seg.

Både Fellaini og Rojo skulle få sjanser for United, men det så lenge ut til at United å finne veien til nettmaskene. På den andre siden suste både Ross Barkley og Lukaku konstant på kontringer.

I det 88. minutt burde nok Ibrahimovic ha vist seg som United reddende engel. Innlegget fra Rashford var godt, men svensken fikk ikke styrt headingen mellom Everton-stengene.

Luke Shaw hamret ballen mot mål i det 93. minutt, og Williams avverget med armen. Det så dommer Neil Swabrick, og pekte på straffemerket. Presset lå på Zlatan Ibrahimovic.

Og til slutt skulle han likevel vise seg å bli Uniteds reddende engel. For svensken gjorde ingen feil, sendte Robles feil vei, og sikret United ett poeng på Old Trafford.