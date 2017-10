Idretten er misfornøyd med statsbudsjettet

Søknadsmassen har uttrykt behov for 1,9 milliarder i kompensasjon.

Norges Idrettsforbund (NIF) mener at de ikke er hørt tilstrekkelig i statsbudsjettet. Det er spesielt misnøye med manglende momskompensasjon.

NIF skriver i en pressemelding at man heller ikke er fornøyd med at den lave momssatsen økes fra 10 til 12 prosent.

NIF skriver at statsbudsjettet for 2018 er skuffende for norsk idrett. De hevdes at regjeringens forslag vil gjøre det vanskeligere for klubber, lag og foreninger siden kravet om full momskompensasjon ikke møtes.

Ifølge søknadsmassen er det behov for 1,9 milliarder i kompensasjon. Regjeringen foreslår en bevilgning på 1,348 milliarder.

Ifølge den samme pressemelding presiseres det at bildet ikke er helsvart. Norges Idrettsforbund liker at overskuddet fra Norsk Tipping trolig kommer til å øke, og NIF er også tilfreds med at anleggsmomsen øker slik at det kommende år vil bli tilnærmet full dekning for idrettslag som bygger anlegg.

