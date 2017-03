Idrettsforbundet setter krav om bedre antidopingrutiner

ANNONSE

Det har stormet rundt norsk idretts antidopingrutiner det siste året. Særlig langrenn har vært i søkelyset med dopingsakene til Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby.

Idrettsstyret har nå vedtatt å sette krav til særforbundene om å følge opp og rapportere eget antidopingarbeid.

– Dette er et vedtak som bygger opp under det ansvaret hvert enkelt særforbund har for å sikre at det drives et forsvarlig antidopingarbeid innen sin idrett, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Idrettsforbundet opplyser at det er i samtaler med Antidoping Norge, og at de sammen med særforbundene skal "utarbeide et sett med felles kriterier og rapporteringsrutiner".

– Ved å sette konkrete krav til særforbundenes oppfølging og rapportering av eget antidopingarbeid for å få utbetalt økonomiske rammetilskudd, gjør norsk idrett noe unikt også i internasjonal sammenheng. Det overordnede målet med dette vedtaket er å hjelpe alle enkeltidrettene til å få på plass robuste og solide rutiner, slik at vi får så få dopingtilfeller som overhodet mulig i norsk idrett, sier Tvedt og legger til:

– Gode rutiner på antidopingområdet er også en forutsetning for å ivareta utøvernes rettssikkerhet og fair play.

