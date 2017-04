Idrettsstyret strammer grepet rundt medisinering

ANNONSE

Vedtaket kom samme dag som det såkalte Bahr-utvalget leverte sin rapport til Olympiatoppen. Utvalget ble nedsatt i kjølvannet av Therese Johaug-saken, og utvalgets mandat var å utarbeide forslag til rutiner og retningslinjer for forskrivning av legemidler til toppidrettsutøvere.

Det overordnede målet er å unngå nye «Johaug-saker».

Assisterende generalsekretær Øystein Dale i Norges Idrettsforbund orienterte om vedtaket i etterkant av torsdagens styremøte i idrettsforbundet på Ullevaal stadion. Han tok utgangspunkt i rapporten levert av utvalgsleder Roald Bahr.

Klar sammenheng

– Vedtaket har en direkte sammenheng med konkrete saker. Rapporten som er levert er omfattende, og den synliggjør ulike scenarioer rundt reiser, medisiner og skader. Det er behov for en kvalitetssikring før «man putter en pille i munnen».

Bahr-utvalget slår fast at utøverens plikt til egenkontroll må tolkes strengt, og at det ikke er tilstrekkelig å spørre landslagslegen eller Olympiatoppens lege om råd.

Utvalget anbefaler å etablere en egen hjelpelinje som skal bistå utøverne med uavhengig og kompetent rådgivning i forbindelse med egenkontroll, samt å etablere et system for å loggføre henvendelser til denne hjelpelinjen slik at det kan dokumenteres at kontrollplikten er utført.

Vedtak

Dette siste er også utgangspunktet for vedtaket til idrettsstyret.

I vedtaket heter det i vedtak 1 «at Idrettsstyret mener idrettsutøvere må sikres mulighet til å innhente sikre faglige og medisinske råd før eventuell bruk av foreskrevne legemidler.

Vedtak 1 leder så direkte fram til vedtak 2: " Generalsekretæren bes gå i dialog med Antidoping Norge i forhold til hvordan et slikt hensyn kan ivaretas på best mulig måte både faglig og rettslig».

– Aktuelle saker viser til sjuende og sist at leger som er nær utøver ikke regnes som en uavhengig autoritet. Altså må det etableres et system hvor utøveren kan henvende seg og få et svar som vedkommende kan stole på, sa assisterende generalsekretær Dale.

I dopingsaken mot Therese Johaug ga daværende landslagslege Fredrik Bendiksen langrennsstjernen grønt lys til å benytte leppekremen som inneholdt det forbudte stoffet hun ble tatt for å ha brukt.

