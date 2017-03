Inge Andersen ferdig i NIF

ANNONSE

Inge Andersen er blitt enig med Norges Idrettsforbund om at han fratrer stillingen som generalsekretær.

I en pressemelding skriver NIF at tida er inne for å teste nye krefter. Derfor har de bedt Andersen om å gå av, noe han har valgt å følge. Andersen har hatt stillingen siden 2004.

- Jeg har hatt 13 givende og minnerike år som øverste administrative leder i Norges Idrettsforbund. Når idrettsstyret ber meg om å slutte, skjer det med en viss porsjon vemod. Samtidig ønsker jeg ikke å stå i veien for idrettsstyrets ønske om fornyelse, sier Andersen i pressemeldingen.

Like etter at mediene ble varslet om at generelsekretæren slutter, stilte 52-åringen til intervju i NRKs Dagsrevyen.

Millioner i etterlønn



Andersen mottar to millioner kroner i etterlønn. Dette er en del av avtalen han har hatt siden han begynte i jobben som generalsekretær.

- Det er en ganske normal avtale for toppledere. Jeg har vært toppleder nå i 13 år, og da har idrettstyret ved å si meg opp, valgt å utløse den avtalen. Den ble først inngått i 2004, og ble fornyet i 2015, forteller han til NRK.

- Jeg forstår at to millioner er mye penger. Men dette ble regulert i en avtale som jeg inngikk allerede i 2004 da jeg ble generelsekretær. Det er mye penger, men det er også avtalergulert, sier Andersen til kanalen.

Idrettsstyret kalte inn til ekstraordinært styremøte i forrige uke. Generalsekretærens stilling skal det ha vært tema. Etter flere nye møter skal Andersen til slutt ha bestemt seg for å gå av.

- Dialog i god atmosfære



Idrettspresident Tom Tvedt sier idrettsstyret har gjort en samlet vurdering for utviklingen av norsk idrett framover. Dette gjorde at man i helga innledet samtaler med Andersen om en avgang.

Før samtalene skal idrettsstyret og generalsekretæren i fellesskap ha brukt tid på å evaluere hva som vil være best for Idrettsforbundet på lang sikt.

- Dialogen om avviklingen av ansettelsesforholdet har foregått i en god atmosfære, sier Tvedt.

Han sier også til NRK at Andersens avtale om etterlønn strekker seg over tolv måneder.

NIF og Andersen har hatt en turbulent siste tid. Debatten om manglende åpenhet og overdreven pengebruk, balnt annet under OL i Sotsji, har preget mye av medieomtalen. NIF valgte å ikke gå ut med reiseregninger fra det siste vinter-OL, selv om de fikk mange oppfordringer om å gjøre akkurat dette.

Andersen ønsker å trekke fra at han har hatt et godt forhold til medarbeiderne i NIF, og at han ønsker norsk idrett alt godt i fortsettelsen:

- Det er den daglige kontakten med flotte mennesker jeg vil savne aller mest. Jeg vil takke alle dyktige medarbeidere jeg har jobbet med, og ikke minst alle de engasjerte og flinke tillitsvalgte jeg har hatt gleden av å bli kjent med - fra klubbnivå, via kretser og forbund, til idrettsstyret. Når jeg nå slutter i jobben, skjer det med de varmeste følelser og de beste ønsker for norsk idrett videre, tilføyer Andersen i pressemeldingen.