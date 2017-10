Ingebrigtsen om Rosenborgs trøndermangel: - Vi vil alltid bli bedre

Kritikken svir ikke. RBK-treneren har en god forklaring.

TROMSØ -ROSENBORG 0-3:

ALFHEIM (Nettavisen): Rosenborg har denne sesongen fått kritikk for å stille med få eller ingen trøndere i startoppstillingen. Mot Tromsø lørdag var det kun Pål André Helland som var et trøndersk innslag på banen for trondheimsklubben. Ingen av spillerne på benken kunne heller kalles for trøndere.

Kåre Ingebrigtsen har et klart svar på hvorfor det er få trøndere i Rosenborg denne sesongen.

- Det er fordi vi har solgt våre til utlandet. Vi har solgt trøndere for 100 millioner, så da må vi begynne å rekruttere nye, sier Ingebrigtsen til Nettavisen.

Les mer: Her svartner det for Tromsø-treneren

I løpet av de siste årene, har lokale spillere som Ole Selnæs, Fredrik Midtsjø, Jonas Svensson og Alexander Sørloth alle blitt solgt for betydelige summer ut av landet.

ENSOM SVALE: Pål André Helland, Rosenborgs eneste trønder i troppen mot Tromsø, etter kampen på Alfheim stadion lørdag.

- Rosenborg har ganske lang tradisjon for å ha mange gode talenter. De trønderne som er i Tromsø, har også kommet fra akademiet i Rosenborg, sier Ingebrigtsen, og sikter til Gjermund Åsen, Mushaga Bakenga og Simen Wangberg, som alle startet for Tromsø lørdag.

- Men vi vil alltid bli enda bedre, sier RBK-treneren.

Hentet nederlandsk trener

Ett av grepene Rosenborg har gjort for å bli enda bedre, er å ansatte Rini Coolen, som skal lede akademiet sammen med Tore Grønning. Det overordnede målet er å minske avstanden mellom akademiet og førstelaget, slik at flere spillere kan ta steget rett fra akademinivå til førstelaget.

Fremover skal Rosenborg fokusere mer på spillerutvikling, for å få frem bedre ferdigheter, holdninger og innsats. For å få det til, blir det færre spillere i akademiet.

- Vi har mange spillere som kommer nedenfra, men vi vil spisse det, sier Rosenborg-trener Ingebrigtsen til Nettavisen.

Det betyr at Rosenborg kommer til å ha to treningsgrupper på til sammen 40 til 42 spillere neste sesong. Det håper klubben vil føre til en kvalitetsheving.

- 3.-divisjon passer bra



En av konsekvensene, er at Rosenborg ikke kommer til å stille lag i nasjonal juniorserie for 19-åringer. Kamparenaen for talentene vil dermed være på gutter 16-laget, og for Rosenborg 2 på nivå fire i det norske seriesystemet i 3.-divisjon.

Er 3.-divisjon en god nok arena for de nest beste Rosenborg-spillerne?

- Ja. For oss handler det ikke om å være i 2.-divisjon bare for å være i 2.-divisjon. Det hjelper ikke oss å forsvare oss til en plass. Vi må lære spillerne våre til å føre fotballkamper. Akkurat nå passer det veldig bra i 3.- divisjon, sier Ingebrigtsen til Nettavisen.

- Så får vi se om vi blir gode nok til å gå opp gjennom systemet. Det er ikke avhengig for utviklingen vår - det handler om hvordan vi skal spille fotball.

Én runde før slutt ligger RBK 2 tre poeng over nedrykksstreken i en jevn 3.-divisjon avdeling 5, men har såpass mye bedre målforskjell enn lagene rundt, at de i praksis har sikret plassen.

Mest sett siste uken