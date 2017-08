Ingebrigtsen trodde han skulle drukne

- Jeg visste at jeg kom til å tryne, erkjenner stortalentet.

Jakob Ingebrigtsen (16) var så sliten at han trodde han skulle drukne i den siste vanngrava under VM-løpet i hinder i London.

Men han var ikke mer sliten enn at det kan bli mer hinder under NM i Sandnes bare om få uker. VMs yngste utøver berget seg over vanngrava, men falt på oppløpet etter det siste hinderet. Ingebrigtsen var helt utslitt. Og pinnestiv.

8.34,88 var langt unna finaleplass, selv om håpet fortsatt var der med 250 meter igjen.

- Jeg visste at jeg kom til å tryne enten i den siste vanngrava eller over det siste hinderet. Du merker det når du skal over et én meter høyt hinder i stor fart om du kommer over eller ikke. Når du er sliten, så merker du at det er tungt, sa Ingebrigtsen i pressesonen etter at han hadde kommet seg til hektene.

Det endte med uryddig hjerterytme, spying, pleie og forbinding av skuldersår og medisinsk hjelp. Det var aldri noen fare på ferde, men dette er idrett på sitt hardeste. Det tok en times tid før 16-åringen var klar til å snakke med pressen etter kvalifiseringen på hinderløpet.

Husker lite

Han sier at han ikke husker så mye av de siste 100 meterne.

- Slik er det. Det er tungt å løpe 3000 meter hinder. Jeg er imponert over at jeg kom meg over den siste vanngrava uten fall, men så ble det et fall på det siste hinderet, og det var som forventet.

Såret i skuldra brydde han seg ikke om. Ikke om at han var sliten heller. Egentlig var alt som det skulle være. Det tok bare litt tid å hente seg inn igjen.

- Jeg var bare ekstremt sliten. Hjerterytmen roet seg etter par minutter. Jeg har vært like sliten mange ganger før. Det var ikke noe unormalt i dette.

Unggutten sier at han kanskje presset litt vel mye midtveis i løpet. Det gjorde at han fikk det mot slutten og stivnet totalt da det skulle avgjøres.

- Du er ikke skuffet selv om det ikke ble finaleplass?

- Nei, selvsagt ikke. Selv om jeg hadde kommet til finalen måtte jeg ha overprestert, og jeg hadde nok ikke hatt noe der å gjøre. Jeg er veldig fornøyd med å komme hit til VM, selv om det ikke var noe mål for sesongen. Det var en opplevelse.

Overtalt?

Allerede mens han fikk legetilsyn i den medisinske sonen, så hevdet bror Henrik at han hadde klart å overtale Jakob til å løpe distansen under NM på hjemmebane i Sandnes senere denne måneden.

Storebroren mener at Jakob ville ha nådd VM-finalen i hinder om han hadde fått et halvt år til på seg.

Jakob Ingebrigtsen trener ikke hinderløping overhodet og gjorde sitt første løp på distansen for bare rundt tre uker siden. VM-løpet var hans fjerde noensinne.

- Det er så sykt lite som skal til i dag, så hadde han vært i finalen. Et halvt år til med utvikling, så hadde han vært en finalekandidat. Du kan ikke forvente en finaleplass av en 16-åring som ikke løper hinder. Han gjør et kanonbra løp. Jeg hadde troen til det var igjen 250 meter, da begynte sekundene å gå litt fort og han så litt tung ut, sa Henrik Ingebrigtsen.

Pappa Gjert Ingebrigtsen var klokkeklar på at dette ble det siste hinderløpet på Jakob på en stund, men det trenger ikke å bli slik.

- Nå har jeg lyst til å løpe en rask 1500 meter og komme meg tilbake på det jeg trener på. Hinder i Sandnes? Vi får se. Vi har ikke blitt helt enige ennå om hva jeg skal løpe der. Vi får se. Jeg får kanskje bli med og se hvordan det gå, sier 16-åringen.

Stortalentet vil selv bestemme over sin egen løperframtid.

- Det er jeg som bestemmer hva jeg er, og jeg er ikke hinderløper og jeg tror ikke at jeg kommer til å bli det heller.

