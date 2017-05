Ingen Zuccarello til VM

ANNONSE

Mats Zuccarello blir ikke å se på isen for Norge under årets VM i ishockey.

New York Rangers kan ryke ut av NHL-sluttspillet natt til onsdag norsk tid, men det kan også bli en sjuende kvartfinale natt til fredag. Rangers kan også avansere til semifinalen i NHL-sluttspillet selv om laget ligger under 2-3 mot Ottawa Senators før neste kamp.

New York Rangers-ledelsen har virket lunkne til forespørsler om VM-deltakelse for nordmannen.

- Vi har det litt i bakhodet hele tiden at dette kunne skje. Vi har drømt om det, men har også skjønt at det var veldig langt unna, og spesielt da det ble 2. runde på dem ble det bare vanskeligere og vanskeligere, sa landslagssjef Petter Thoresen tirsdag.

Opp med Karterud

Linköpings Jørgen Karterud er meldt inn i Norges tropp med nummer 82. Karterud har ikke vært en formell del av Norges tropp fram til nå, selv om han har vært i Paris hele veien og også trent sammen med resten av troppen.

- Han fortjente det, og dessuten har vi hatt litt sykdom i troppen. Thomas Valkvæ Olsen har vært syk et par dager. Karterud fortjente å komme inn etter en lang oppkjøring. Vi tok denne avgjørelsen for å styrke troppen slik at alle sammen føler at de bidrar mentalt for laget, sa Thoresen til NTB.

Karterud skiftet fra dress til kamputstyr foran tirsdagens kamp mot Slovenia, men kom aldri inn på banen.

Fulltallig

Med Karterud på plass er Norges tropp fulltallig. Karterud kom også med på arrangørens offisielle troppsoversikt foran tirsdagens kamp mot Slovenia, som Norge vant 5-1.

Hvis New York Rangers ryker ut av NHL-sluttspillet kunne Zuccarello i prinsippet vært på plass i VM-byen Paris torsdag og dermed spilt mot Finland fredag. Men slik blir det altså ikke.

