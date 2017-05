Ingrid Kristiansen: - Utrolig at Svein Arne Hansen er president i det europeiske forbundet

ANNONSE

Tidligere denne uken foreslo presidenten i Det europeiske friidrettsforbundet (EAA), Svein Arne Hansen, å slette alle verdensrekorder satt før 2005.

Dette ble da beskrevet som et oppgjør mot dopingen i friidretten. Forslaget har fått støtte fra blant annet presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), Sebastian Coe.

Dette fikk den tidligere svenske høydestjernen Patrick Sjöberg til å se rødt. Til P4 Göteborg gikk han til angrep på forslaget fra den tidligere Bislett Games-sjefen.

- Svein Arne Hansen skal fremstå som hederlig nå. Men tidligere fikk vi som han visste ikke var dopet, betalt for å gjennomføre dopingprøver. Han burde kanskje la oss som konkurrerte og var rene få beholde medaljene våre, sa Sjöberg den gang.

MÅ TÅLE KRITIKK: EAA-president Svein Arne Hansen.

- Utrolig



Siden har Hansen truet med søksmål mot den VM-vinneren fra Roma i 1987. Sjöberg får nå støtte fra en av Norges største friidrettsutøvere.

- Jeg underbygger og støtter Patrik Sjöberg, sier Ingrid Kristiansen til VG.

Hun forteller at hun selv var en del av en gruppe som kontinuerlig ble dopingtestet, mens mistenkelig konkurrente aldri ble det.

- Det er ganske utrolig at Hansen er president i det europeiske forbundet, sier Kristiansen.

Beskyldingene mot Hansen har siden blitt alvorlige. VG har også snakket med Anne-Lise Hammer, tidligere pressesjef for Bislett Games, som også støtter opp under Sjöbergs kritikk.

- Jeg kjenner meg igjen i Sjöbergs beskrivelse, ikke Svein Arnes. Han tegner et glansbilde som er feil. Det er en forvrengning av virkeligheten, sier hun.

Hun forteller at utbetalingen av honorar for avlegging av prøve skal ha gått såpass langt at utøvere gjerne stod i kø utenfor kontorene til stevnearrangøreren.

Daværende Bislett Games-general Svein Arne Hansen sammen med spydesset Trine Hattestad i år 2000.

Urinerte for utøvere



Hun forteller at Hansen strakk seg langt for å få på plass de største navnene til Grand Prix-stevnet i Oslo, og at de fleste handlinger ble gjort for å sikre fullsatte tribuner og flest rekorder.

- Jeg har selv hørt Svein Arne Hansen si at han urinerte på glass for utøvere i trøbbel, sier Hammer.

Selv avviser Hansen påstanden i en e-mail til VG. Hansen, som var stevnesjef på Bislett fra 1985 til 2009, forteller at han kan ha vært delaktig i starten av vandrehistorien om at han skal ha urinert for utøvere. Likevel avviser han påstanden.

- For meg er det viktig å understreke at jeg var sjef for Bislett Games fra 1985 og står ansvarlig for det. Ikke generelt hva som skjedde i friidretten globalt på den tiden. Min jobb var å gjøre Bislett Games så attraktiv som mulig. I dag, over 30 år senere, har jeg en annen rolle, skriver Hansen i den nevnte e-mailen.

Har du fått med deg denne videoen?