IOC ønsker å tildele OL i 2024 og 2028 samtidig

ANNONSE

Den internasjonale olympiske komité (IOC) foreslår å bryte med tradisjonen og tildele sommer-OL i 2024 og 2028 samtidig under høstens kongress.

Det er ventet at forslaget blir endelig vedtatt neste måned. Tiltaket vil langt på vei sikre at både Paris og Los Angeles får hvert sitt sommer-OL. De to byene er nå alene i kampen om å få 2024-OL.

- IOC-styret har fredag enstemmig godkjent anbefalingen om å tildele lekene i 2024 og 2028 samtidig, sier IOC-president Thomas Bach.

Bakgrunnen for anbefalingen er at mange byer opp gjennom årene har brukt enorme summer på å forberede et kandidatur til å bli OL-vert. Det vil IOC unngå i framtiden ved å tildele to mesterskap i samme slengen.

Paris i 2024?

Bach argumenterte fredag med at Paris og Los Angeles er «to fantastiske byer» og at IOC ikke kunne la en slik mulighet gå fra seg.

Paris ser ut til å ligge best an i kampen om å få OL om sju år, særlig etter at Los Angeles' søkerkomité har signalisert at den amerikanske storbyen ikke har låst seg til 2024.

Den franske hovedstaden har derimot lagt en tøffere linje.

- Vi ønsker lekene i 2024. Det er mitt mandat. Vi kan ikke vurdere 2028 for øyeblikket, sier Tony Estanguet, som er leder for Paris' søkerkomité.

Blir IOC-styrets anbefaling vedtatt under et møte 11. juli i Lausanne, blir vertsbyene for 2024 og 2028 valgt under IOC-kongressen i Lima i september.

Skal bli billigere

Byer som Hamburg, Roma og Budapest har tidligere vist interesse for sommerlekene i 2024, men folkeavstemninger eller politisk motstand fikk dem til å trekke seg fra søkeprosessen.

Bach er en stor forkjemper for en såkalt dobbelttildeling. Den tyske IOC-presidenten mener det er for mange tapere i søkeprosessen med dagens modell.

IOC er også opptatt av å gjøre det mindre dyrt å arrangere OL, og man ønsker ikke at dyre anlegg skal stå ubrukt og forfalle etter lekene. Bach poengterer at både Paris og Los Angeles har planer om mye gjenbruk og bruk av eksiterende fasiliteter.

(©NTB)