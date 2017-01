ANNONSE

Den internasjonale olympiske komité (IOC) vil ikke oppheve den 14 måneder lange utestengelsen av Kuwait fra alle internasjonale konkurranser.

Kuwaits regjering skrev et brev til IOC før jul. Der ba de komiteen om å revurdere utestengelsen, noe IOC nå sier at de ikke vil.

- Vi kommer ikke til å endre vår beslutning før en rekke steg gjøres slik at Kuwait kan bli en del av den olympiske familien, skriver IOC i sitt svar.

De krever at Kuwait blant annet oppretter sin egen olympiske komité og at de fjerner all politisk innblanding i idrettsforbundet.

Kuwait har allerede mistet OL i Rio og kvalifiseringen til fotball-VM i 2018.

