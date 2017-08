Irritert Grøvdal etter 1500-meteren

Det var en småirritert Karoline Bjerkeli Grøvdal som møtte pressen etter 1500-kvalifiseringen i London-VM.

Romsdalsjenta følte seg forulempet i to episoder. Det gjorde at hun bare ble nummer sju i sitt heat. Kun de seks beste gikk videre til lørdagens semifinaler på distansen.

– Nå er jeg litt småirritert, egentlig. Magefølelsen da jeg kom i mål var at Sifan Hassan (Nederland) hindret meg i svingen der. Hun kroket meg i armen slik at jeg fikk en rotasjon. Jeg må protestere på det, for jeg føler at jeg ble hindret i å kjempe om den 6.-plassen.

– Det så ut som du ble hindret på selve oppløpet også?

– Jeg stoppet litt opp etter det som skjedde med Hassan, og i tillegg kom hun amerikaneren (Jennifer Simpson) rett foran meg slik at jeg måtte stoppe opp. Det er to manøvrer der jeg følte at jeg ble hindret, og så får vi se om det er grunn nok eller. Det er synd for min del som får akkurat den plassen jeg ikke går videre på.

Protest

Toppidrettssjef Håvard Tjørhom var raskt i gang med protestarbeidet etter kvalifiseringsheatet.

– Jeg er usikker på utfallet fordi dette gjelder to av favorittene, og de har sikkert ikke lyst til å diskvalifisere noen av dem. Samtidig er det jeg som står på den plassen, og regler er regler. Jeg føler det er reelt det jeg opplever, men jeg er usikker på om det går igjennom, sier Grøvdal.

– Hva er opplevelsen av løpet uavhengig av det som skjedde i siste sving og på oppløpet?

– Jeg er ganske fornøyd. Det var taktisk som jeg hadde planlagt. Jeg skulle la feltet få lov til å knuffe, og så dro det seg til med 600 meter igjen. Jeg følte at jeg hadde masse å gi på sisterunden, og rent taktisk føler jeg at det var helt perfekt fram til det skjer to ting som jeg føler at jeg ikke kan forutse. Det er veldig kjipt. Selv om jeg ikke er en av favorittene på 1500 meter, så har jeg lyst til å komme så langt som mulig.

Mer i vente

Bjerkeli mener at formen er bra, og det lover i så fall godt med tanke på det som venter senere i mesterskapet.

– Jeg fikk vist fram i sisterunden at jeg har noe her å gjøre, og jeg er med i lag med verdens beste 1500-løpere som har medaljer både fra VM- og OL. Jeg føler at jeg er like i nærheten av dem. Det var skitgøy å være med, og da har man lyst på mer. Jeg vil gjerne løpe en gang til, sa Bjerkeli etter 1500-meteren.

Uansett skal 27-åringen løpe mer i mesterskapet.

Grøvdal skal også delta på 5000 meter, og det er der hennes forhåpninger er størst.