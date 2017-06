ANNONSE

Isabelle Pedersen vant 100 meter hekk på tiden 12.83 under et stevne i franske Montreuil torsdag kveld. Det betyr at hun nå kun er ni hundredeler Christina Vukicevic' rekord på 12.74.

Den rekorden satte Vukicevic bnøyaktig for åtte år siden da hun løp inn på tiden 1. juni i Hengelo i Nederland.

- Jeg er glad for ny personlig rekord, men traff ikke godt nok på slutten av løpet. Jeg føler at jeg har bedre tider inne, og satser nå alt på at det kommer på Bislett, sier Pedersen til Norsk Friidrett.

Hun har tidligere løpt inn på tiden 12.86 ved flere anledninger, men håper at hun kan overgå det, samt sin nye personlige rekord under Bislett Games 15. juni.