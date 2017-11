Isaksen debuterte i Juventus-seier

Den italienske storklubben er fortsatt ubeseiret.

Ingvild Isaksen fikk sin debut i Juventus-trøya da den italienske storklubben slo Verona 1-0 lørdag.

Isaksen ble hentet til Torino-klubben i sommer, men hælskaden som ødela sommerens EM-sluttspill for landslagsprofilen har utsatt debuten. Lørdag var Drøbak-jenta omsider på banen i den italienske toppserien.

Isaksen startet kampen mot Verona på Juventus-midtbanen og fikk se lagvenninnen Sanni Franssi bli matchvinner med sin scoring fem minutter ut i annen omgang.

So so happy to finally make my debut for Juventus! 🙏🏼 A good team win today! pic.twitter.com/Y7dI7TwFsH — Ingvild Isaksen (@ingvildisaksen) November 4, 2017

Seieren betyr at Juventus fortsatt er ubeseiret i årets Serie A. Fire strake seirer er fasiten så langt for Isaksen & co.

Den norske landslagsprofilen gjorde en solid figur og ble byttet ut etter 54 minutters spill.

- Jeg er så glad for endelig å få debuten for Juventus! En solid lagseier i dag, skrev Isaksen på Twitter kampen.

