Isco ordnet overtidsseier for Real Madrid

ANNONSE





Se alle scoringene fra oppgjøret mellom Sporting Gijon og Real Madrid i videovinduet over.

Real Madrid trøblet borte mot Sporting Gijon og så ut til å miste to dyrebare poeng i den spanske gullkampen, men på overtid sto Isco fram og berget 3-2-seier.

Kampen virket å ebbe ut i uavgjort, men i det overtiden nettopp hadde begynt viste Real Madrid hvorfor laget er storfavoritt til å vinne sitt første seriemesterskap siden 2012. Isco tok et par trekk like utenfor straffefeltet og hamret inn seiersmålet.

– Jeg er glad på hans vegne. Han har det i seg å gjøre det han gjorde i dag. Isco er en spiller jeg liker og han har en plass i dette laget, sa Real Madrid-trener Zinédine Zidane.

Med seieren topper Real Madrid tabellen tre poeng foran Barcelona, men erkerivalen har én kamp mer spilt. Katalanerne slo Real Sociedad 3-2 i senkampen lørdag.

Hvilte flere profiler

Zidane hvilte en rekke av sine nøkkelspillere lørdag. Oppgjøret mot Sporting Gijon kom midt mellom de to viktige kvartfinalekampene mot Bayern München i mesterligaen.

Cristiano Ronaldo var blant dem som ikke var i Real-troppen. I tillegg startet Toni Kroos, Luka Modric og Marcelo kampen på benken.

Med et noe redusert bortelag fikk Sporting blod på tann. Hjemmelaget tok ledelsen ved Duje Cop etter 14 minutter, men det tok ikke lang tid før Real Madrid var à jour. Bare tre minutter senere sto det 1-1 etter en pent mål fra Isco.

Tidlig i annen omgang var Sporting igjen i front etter et mål fra Mikel Vesga. Rett før timen spilt slo gjestene tilbake da Álvaro Morata gjorde 2-2.

Hjemmelaget virket å holde stand og få med seg et uventet poeng, men så dukket Isco opp og ble tomålsscorer.

Messi-dobbel

Se høydepunktene fra Barcelona - Real Sociedad i videvinduet over.

Barcelona måtte reise seg etter forrige helgs uventede 0-2-tap for Málaga. I midtuken ble det også et sviende 0-3-nederlag i det første kvartfinalemøtet med Juventus i mesterligaen. Med en Lionel Messi i scoringshumør ordnet det seg for katalanerne hjemme mot Real Sociedad.

Messi ga Barcelona ledelsen etter 17 minutter, og samme mann gjorde 2-0-målet 20 minutter senere. Camp Nou-publikummet skulle så bli vitne til en målrik avslutning på førsteomgangen.

I løpet av noen får minutter ble det scoret hele tre mål. Samuel Umtiti skapte først ufrivillig spenning med et selvmål. Deretter sørget lagkamerat Francisco Alcacer for å ta Barcelona opp i 3-1, men Real Sociedad ga seg ikke. Rett før pausesignalet lød reduserte Xabier Prieto til 2-3.

Gjestene fra San Sebastian kom ikke nærmere. Dermed kunne Barcelona puste lettet ut over å ha innkassert en viktig seier i toppstriden.

(©NTB)