- Planen er at landslagssjefen må ringe Zuccarello

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Matematisk sett er det fremdeles ikke sikkert at Montreal Canadiens møter New York Rangers i første runde av NHL-sluttspillet, men har du lyst til å vedde på at det ikke skjer, taper du den innsatsen. Sjansen er 99,6 prosent, ifølge sportsclubstats.com.

- Tar vi to poeng til, er vi sikret førsteplassen (i Atlantic-divisjonen). Det er kult! sier Andreas Martinsen til Nettavisen.

Har taket på Rangers

Han har ikke snakket med Mats Zuccarello om dette de siste dagene, men temaet kom på banen da de to møttes etter kampen i Madison Square Garden 4. mars. Den gang vant Montreal 4-1 i det som var Martinsens debut for den kanadiske storklubben.

Montreal har vunnet alle tre oppgjørende mot broadwaylaget denne sesongen.

- Vi har et bra tak på dem, men i sluttspill kan hva som helst skje, poengterer Martinsen, som mener at nøkkelen for Montreal blir å nøytralisere nettopp Zuccarello.

- Har landslagssjefen vært i kontakt med deg for å høre om du vil spille VM for Norge dersom du ryker ut i første sluttspillrunde, og er dette noe du er innstilt på å gjøre?

- Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det. Planen er at han må ringe Zuccarello, humrer Martinsen fra bassengkanten i Fort Lauderdale, der han og resten av Montreal-laget oppholder seg mellom to kamper i delstaten Florida.

Andreas Martinsen har spilt de to siste kampene til Montreal Canadiens, etter at han så sju av de åtte foregående kampene fra tribunen. Canadiens hentet inn en rekke spillere før overgangsvinduet stengte og rullerer på hvem av dem som brukes.

Gode tilbakemeldinger

I 2-1-seieren mot formsterke Tampa Bay Lightning fikk Martinsen 12,19 minutter istid, blant annet mot hjemmelagets førsterekke med superstjernen Nikita Kutsjerov. Det vitner om at trener Claude Julien har tillit til Martinsen.

- Jeg føler det har gått veldig bra i det to kampene nå, egentlig i alle kampene jeg har fått spille. Det virker som de er fornøyd, de rundt laget. Jeg har fått mye bra tilbakemeldinger, sier Canadiens nummer 37 til Nettavisen.

26-åringen forteller at han trives utmerket i storklubben, som byr på langt flere seierssmil enn han var med på i Colorado Avalanche. Også samboer Camilla Jørgensen liker seg i millionbyen Montreal, som ønsket henne velkommen med ti minusgrader og snøstorm den første uka.

- Ja, det gjør hun. Vi har fått leilighet, hun har kommet seg på plass og blitt kjent med de andre damene på laget.

NØKKELSPILLER: Mats Zuccarello er en av de viktigste spillerne til New York Rangers.





Favoritter?



Selv om stemningen er god i Montreal Canadiens nå, er det liten tvil om at klubben kommer til å være under et enormt press når sluttspillet starter.

Fansen i hockeygale Montreal har ikke opplevd en Stanley Cup-seier siden 1993 og begynner å bli skrubbsulten etter klubbens 25. sluttspilltriumf.

- Sånn jeg har forstått det, er det i år eller neste år som vi har et åpent vindu for å vinne, i og med at keeperen (Carey Price, red.anm.) og flere andre er ferdig med kontraktene etter det. Målet til alle som går inn i sluttspillet, er å vinne. Alt kan skje. Du går jo inn med målsetting om å gå så langt som mulig.

- Er du enig i at dere vil være favoritter mot Rangers?

- Det er vanskelig å si. Vi har hjemmebanefordel, men det er vanskelig i sluttspill. Taper man én kamp på hjemmebane, er det motstanderen som har fordelen. Rangers har vært i sluttspill mange år på rad og vet hva som skal til. De har også en av de beste keeperne i Henrik Lundqvist, sier Martinsen til Nettavisen, før han selvsagt understreker at Montreal også har en elitekeeper.

På det obligatoriske spørsmålet om det har vært samtaler mellom klubben og Martinsen om ny kontrakt, forteller han at det så langt ikke har funnet sted. Selv om hans kontrakt går ut til sommeren, fokuserer klubbene i NHL normalt på sluttspill og ikke kontraktsforlengelser på denne tiden av året.

- Det tenker jeg egentlig ikke så mye på. Det er en grunn til at de hentet meg. Nå kommer sluttspill og da vet du aldri hva som skjer. Der kommer vi til å trenge alle oss nye spillere. Vi håper å gå langt og da gjelder det å holde seg klar.

- Men det er ingen hemmelighet at jeg fint kunne ha vært her i noen år til.

Grunnserien i NHL avsluttes 9. april. Sluttspillet starter noen dager senere. Montreal Canadiens vil etter alt å dømme møte New York Rangers, med de to første kampene i Montreal og kamp tre og fire i New York City. Hvis det blir nødvendig med flere kamper - det første laget til fire seirer går videre - spilles eventuelt kamp fem i Montreal, kamp seks i New York og kamp sju i Montreal.