- Zuccarellos rekke har vært en av NHLs beste

ANNONSE

MONTREAL (Nettavisen): Natt til torsdag starter sluttspillet i National Hockey League (NHL), og første runde byr på en skikkelig godbit for oss nordmenn. De to eneste spillerne i ligaen som reiser med norske pass, møtes nemlig.

Andreas Martinsens Montreal Canadiens tar imot New York Rangers og Mats Zuccarello hjemme i Canada natt til torsdag og natt til lørdag, før lagene flyr sørover til Manhattan for kamp tre og fire i Madison Square Garden.

De fleste ekspertene regner Montreal som favoritt i denne duellen, men det er selvfølgelig marginalt. Bare ett poeng skilte lagene etter den 82 matcher lange grunnserien.

Hyller Zuccarello

Hvis New York Rangers skal vinne, må trolig Mats Zuccarello innta en hovedrolle.

- Jeg har sett på forwardkombinasjonene til Rangers. Jeg visste at de var bra, for dette er tre veldig gode spillere, og alt Zuccarello tar i, blir til gull, men rekka med Kreider, Stepan og Zuccarello har vært ganske sinnssyk, sier Sportsnets hockeyjournalist Dimitri Filipovic i sin podcast Hockey PDOcast.

- De ligger på 58 prosent skudd, 56 prosent målsjanser, 56 prosent mål, forteller Filipovic.

Disse tallene er i forhold til motstanderne på isen, og alt over 50 prosent er positivt - fordi det betyr at motstanderen ligger under 50.

NØKKELSPILLERNE: Rangers trenger førsterekka med Mats Zuccarello, Derek Stepan (i midten) og Chris Kreider (til høyre) i form for å slå Montreal Canadiens.

- De blir ikke snakket så mye om når man diskutere de beste rekkene i ligaen, men de har vært like bra som noen andre rekker, mener Filipovic.

Nick Mercadante fra Blueshirtbanter gir Sportsnets tallknuser full støtte i den samme podcasten:

- Alle som spiller sammen med Zuccarello, spiller bedre. Det er rart at ikke flere rundt NHL har fått med seg hvor god denne rekka er, sier Mercadante.

Hør podcasten her:

Fin sjanse for Martinsen

Mats Zuccarello vant den interne poengligaen i New York Rangers med sine 59 poeng, og spiller selvfølgelig i rekke med Stepan og Kreider når pucken droppes her i Bell Center litt etter klokken 01 natt til torsdag.

Andreas Martinsen får tillit fra trener Claude Julien i Montreal og spiller i fjerderekka til hjemmelaget sammen med Alex Galchenyuk og Steve Ott.

Det er en interessant trio. Galchenyuk var Montreals førstesenter da sesongen startet i oktober, og bør kunne gjøre enklere enn normalt for Martinsen å vise seg fram offensivt.

Første lag til fire seirer går videre til andre runde av sluttspillet. Der møter vinneren av Rangers og Canadiens enten Boston Bruins eller Ottawa Senators.