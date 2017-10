Andreas Martinsen sendes dermed til Montreal Canadiens’ farmerlag.

NEW YORK (Nettavisen): Mandag bestemte Montreal Canadiens seg for å satse på unge spillere som Charles Hudon og Jacob de la Rose i starten av NHL-sesongen.

Det førte til at det ikke lenger var plass til Andreas Martinsen.

Nordmannen ble plassert på såkalt «waivers», en overgangsliste hvor de 30 andre lagene i NHL kan hente spillere gratis. Arbeidsavtalen mellom klubbene og spillerforeningen tilsier at spillere over en viss alder eller med et visst antall kamper i NHL må innom waivers før de kan sendes til et farmerlag.

Martinsen fortalte mandag til Nettavisen at han håpet å bli plukket opp av en annen klubb, men tidsfristen på 24 timer passerte uten at det skjedde.

Nå sendes han til Laval Rockets, som er Montreals reservelag og hører hjemme i American Hockey League.

- Jeg er positivt innstilt til det meste, egentlig. Går jeg gjennom waivers og havner i AHL, kommer ikke jeg til å deppe over det, men bare kjøre på. Jeg har ikke spilt så mye i AHL, men har vært nede en tur før, og det var en bra erfaring å få mer spilletid og mer selvtillit. Men jeg vil jo spille i NHL og føler at jeg er god nok til å spille i NHL, sa Martinsen til Nettavisen mandag.

27-åringen har spilt 119 kamper i NHL og produsert 7 mål, 11 assists og 18 poeng der. I AHL har han bare spilt ti kamper. Samtlige kom for San Antonio Rampage i 2015/16-sesongen.

