Andreas Martinsen ba om unnskyldning etter scoring

NEW YORK (Nettavisen): Andreas Martinsen scoret sitt andre mål for sesongen og det første siden 20. oktober da hans Colorado Avalanche møtte San Jose Sharks natt til tirsdag.

Kampen endte, dessverre for nordmannens del, med tap. Det er blitt en lei vane i Colorado. Gamleklubben til Anders Myrvold og Jonas Holøs ligger helt sist i NHL nå som sesongen er litt over midtsirkelen.

- Jeg har ikke scoret veldig mange mål i år, så for min egen del var det deilig å få et mål. Jeg satser på at det løsner framover. Det går tungt for laget og tungt for alle, så vi må ta med oss det vi kan, sier Andreas Martinsen til Nettavisen.

Etter scoringen snakket Martinsen med Nikita Zadorov, som fyrte av skuddet som gikk via nordmannen og i mål.

- Hva snakket dere om?

- Han Zadorov har ikke scoret på to år snart, så vi er litt «på ham», humrer Martinsen.

- Han har vært nære scoring i det siste, og så at pucken kanskje var borti meg, så han spurte om jeg rørte pucken og jeg sa «Ja, sorry!».

- Så du ba nærmest om unnskyldning?

- Ja, men jeg har ikke scoret så mange mål at jeg har råd til å gi fra meg noen.

Tung periode

Det er nok ganske riktig. Andreas Martinsen har bare scoret to mål denne sesongen, og har vært benket i fire av lagets ni kamper hittil i januar. Nå er ikke målproduksjon primæroppgaven til 26-åringen, men så lenge laget går fra tap til tap og han selv sitter med en ettårskontrakt som utløper til sommeren, er det viktig at han gjør seg bemerket.

- Scoringer er selvfølgelig viktig for selvtilliten. Jeg har vært inne i en tung periode, spilt lite, vært vraket, men kommet inn og har spilt bra de siste kampene. Scoringen har ikke all verden å si, kanskje, men her borte har statistikk alt å si og det er det folk bryr seg om.

Colorado Avalanche ligger helt sist i NHL med beskjedne 13 seirer og 28 poeng etter 45 kamper. De siste ti kampene har kun resultert i én seier.

- Stemningen er selvfølgelig ikke superbra, men nå har det kommet til et punkt hvor vi må innse at vi ligger sist og at sluttspill ser tungt ut. Vi må bare ta én kamp av gangen og forsøke å fullføre sesongen på en god måte. Selv om vi kanskje ikke har så mye å spille for, så vil jeg tro at de fleste vil avslutte på en god måte – og det er flere enn meg som spiller for en ny kontrakt neste år. Det gjelder å være positiv og ikke henge for mye med hodet. Det blir ikke bedre av det.

Forlovet

De siste ukene har det versert mange rykter om at spillere kan bli byttet bort til andre klubber. Selv lagets største profiler, Matt Duchene og kaptein Gabriel Landeskog, blir nevnt.

- Snakker dere mye om disse traderyktene internt i spillergruppen?

- Nei, egentlig ikke så mye. Det er selvfølgelig spillere som tror at de kommer til å bli tradet, men ofte vet man det ikke selv før kanskje dagen før. Det er mye rykter rundt laget vårt, men vi får se hva som skjer, sier Martinsen til Nettavisen.

Selv har Andreas Martinsen nylig forlovet seg med Camilla Jørgensen. Paret ble også foreldre i fjor.

- Livet handler plutselig om litt mer enn hockey. Når alt handler om hockey, er det lett at man kan bli deprimert i tider som dette. Det er deilig å ha noen å komme hjem til som alltid er der og alltid er glad i deg og ikke bryr seg om det som skjer på isen, konstaterer Andreas Martinsen.