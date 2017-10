Andreas Martinsen satt på overgangsliste

Nordmannen ser ikke ut til å ha en framtid i Montreal Canadiens.

NEW YORK (Nettavisen): Forrige sesong var det kun to nordmenn som fikk spille i NHL, Mats Zuccarello i New York Rangers og Andreas Martinsen, først i Colorado Avalanche og deretter i Montreal Canadiens.

Mandag ble Martinsen plassert på «waivers», en overgangsliste som gjør at de andre 30 lagene i ligaen kan hente ham gratis i løpet av 24 timer.

Spillere plasseres normalt på waivers før de sendes ned til farmerlaget.

Dersom ingen lag melder interesse for nordmannen, vil han trolig bli sendt til Laval Rockets i American Hockey League.

Prioriterer yngre spillere

Det som synes sikkert, er at han ikke vil være blant de 23 spillerne Montreal har i spillerstallen når NHL-sesongen starter denne uka.

- Jeg snakket med klubbledelsen i dag tidlig. De sa at de ville sette meg på waivers og det hadde ikke noe med campen eller noe, men de har for mange spillere i stallen, rett og slett, sier Andreas Martinsen til Nettavisen.

Manager Marc Bergevin forklarte nordmannen at de vil gi andre spillere en sjanse nå.

- De har noen unggutter som hadde fortjent en plass. Han regnet ikke med at jeg kom til å gå igjennom, men at jeg kommer til å bli plukket opp av noen. Så vi får se hva som skjer det neste døgnet.

Bergevin siktet trolig til Charles Hudon og Jacob de la Rose, som tilbrakte mesteparten av forrige sesong i Montreals farmerlag, men som nå er i A-stallen.

Håper på klubbskifte

Andreas Martinsen har aldri vært plassert på waivers før og er spent på hva som vil skje.

- Det er vanskelig å si. Jeg har snakket litt med agenten min og det er lag der ute som trenger forwards. Jeg håper at jeg blir plukket opp av noen.

- Vil det være utelukkende negativt å havne i AHL eller ser du noen fordeler ved å spille i en litt svakere liga og kanskje få spilt på deg mer selvtillit?

- Jeg er positivt innstilt til det meste, egentlig. Går jeg gjennom waivers og havner i AHL, kommer ikke jeg til å deppe over det, men bare kjøre på. Jeg har ikke spilt så mye i AHL, men har vært nede en tur før, og det var en bra erfaring å få mer spilletid og mer selvtillit. Men jeg vil jo spille i NHL og føler at jeg er god nok til å spille i NHL, sier Martinsen til Nettavisen.

27 år gamle Martinsen spilte tre treningskamper i sesongoppkjøringen og noterte seg for én assist. Han kom til klubben i bytte mot Sven Andrighetto forrige sesong.

- Ikke overraskende



Norske NHL-eksperter som Roy Ulvmoen i podcasten NHL-prat og Discovery-kommentator Sverre Krogh Sundbø er ikke overrasket over at Martinsen havnet på waivers.

- Det sender dessverre et dårlig signal til andre klubber, for avgjørelsen tas basert på det han har bevist i sesongoppkjøringen. Samtidig er han en type spiller som fort kan spille seg opp i NHL igjen med sin fysiske tyngde, sier Krogh Sundbø til Nettavisen.

Martinsen har hatt en varierende forsesong, påpeker Ulvmoen.

- Spillere han har konkurrert med om plass i fjerderekka, har fortjent plassen mer. Det er i tillegg et lag med mange énveiskontrakter, noe som gjør at spillere må gjennom waivers, og de spillerne som er igjen i NHL-laget har større sjanser for å bli plukket enn Martinsen, sier Ulvmoen til Nettavisen

Martinsen har også en såkalt énveiskontrakt og vil derfor tjene det samme i farmerlaget som han ville ha gjort i NHL denne sesongen - 675.000 dollar.

Mandag ble det også kjent at Calgary Flames har inngått en ettårskontrakt med 45 år gamle Jaromir Jagr, verdt én million dollar i grunnlønn og inntil én million dollar i bonuser. Jagr fyller 46 år i februar.

