Andreas Martinsen tradet til Chicago Blackhawks

To dager etter at han ble vraket i Montreal Canadiens, har en annen NHL-klubb investert i Andreas Martinsen.

NEW YORK (Nettavisen): Mandag fikk Andreas Martinsen en kjedelig telefon fra manager Marc Bergevin i Montreal Canadiens om at klubben ville satse på yngre spillere og sende nordmannen til sitt farmerlag, Laval Rockets.

For å kunne gjøre det, måtte Martinsen plasseres på waivers, en slag overgangsliste hvor de andre lagene kan hente ham gratis.

Ingen lag slo til innenfor 24-timersfristen.

Dagen etter at fristen gikk ut, fikk Martinsen en ny telefon fra manager Bergevin.

- Da jeg så at det var han som ringte, lurte jeg på om jeg skulle opp igjen til Montreal, forteller Martinsen til Nettavisen.

Det skulle han ikke.

Bergevin informerte 27-åringen om at han er sendt til Chicago Blackhawks, et av de mest meritterte lagene i NHL, i bytte mot Kyle Baun (25).

- Det kom litt som et sjokk. Jeg så ikke den komme i det hele tatt. Jeg har akkurat vært på første trening i Laval. Nå har jeg brukt noen dager på å fordøye at jeg skal til AHL, og må prøve å komme meg opp, så skal man plutselig et annet sted. Det blir spennende å se hva planen deres, sier Martinsen.

Årsaken til at Chicago ikke hentet Martinsen gratis på waivers, kan være at klubben allerede har 47 spillere under kontrakt og ikke ønsker å ligge altfor tett opp mot grensen på 50 kontrakter. Nå fikk de sendt en kontrakt ut i form av Kyle Baun.

Martinsen aner ikke hvilke planer Chicago Blackhawks har for ham - overgangen er fortsatt for fersk- men klubben annonserer via Twitter at han skal rapportere til deres eget farmerlag, Rockford Icehogs.

- Angenten min skulle forsøke å finne ut litt. Han mente at det kunne være en bra mulighet for meg. Vi får se hva de sier, håper Martinsen.

Han omtaler Chicago som et av de morsomste stedene å spille i hele NHL, men må smøre seg med tålmodighet en liten stund til. Aller først må klubben nemlig ordne med arbeidstillatelse for ham i USA.

Andreas Martinsen har spilt 119 kamper i NHL og gjort 18 poeng. Han debuterte i november 2015 for Colorado Avalanche, men skiftet klubb til Montreal Canadiens før overgangsvinduet stengte forrige sesong.

Chicago Blackhawks sesongdebuterer mot regjerende mester Pittsburgh Penguins natt til fredag.

Mest sett siste uken