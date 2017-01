HELT: Nathan MacKinnon ble overtidshelt for Colorado Avalanche i 2-1-seieren over New York Islanders i NHL. Foto: David Zalubowski (AP)

Avalanche vant uten Martinsen

Colorado Avalanche unngikk å gå på sitt 11. strake hjemmetap da New York Islanders ble slått 2-1 i sudden death. Andreas Martinsen var ikke i Avalanche-troppen.