I den tsjekkiske klubben blir den 23 år gamle backen lagkamerat med de norske spillerne Nicolai Bryhnisveen og Lars Volden.

– Det føles rett å dra til en større liga nå. Jeg har hatt tre fine år i Storhamar, men da jeg brøt kontrakten med klubben, var det for å komme meg videre, sier backen til HA-sporten.

De la Rose var på jakt etter en svensk ishockeyklubb, men det lot seg ikke løse.

– De lagene som hørte av fra seg i Sverige, var lag jeg ikke ønsket å spille for. Jeg har ventet en stund, men nå er jeg glad for at det har ordnet seg, sier de la Rose.

