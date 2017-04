Denne hockeyen er som skapt for Andreas Martinsen

ANNONSE

MONTREAL (Nettavisen): Mens Mats Zuccarello er en av de største stjernespillerne i New York Rangers, befinner Andreas Martinsen seg i en heller perifer rolle i Montreal Canadiens.

Den kanadiske storklubben hentet inn fem spillere rett før overgangsvinduet stengte i starten av mars, inkludert Martinsen, som kom fra Colorado Avalanche. Nordmannen har vært inn og ut av laget siden han kom til Montreal, men da sluttspillet startet natt til torsdag, var Martinsen inne.

- Perfekt

Selv om det ble tap mot nettopp New York Rangers og Mats Zuccarello, kan iallfall Andreas Martinsen glede seg over at han fikk spille.

Rangers vant 2-0 etter scoringer av Tanner Glass og Michael Grabner. Andreas Martinsen var en av flere Canadiens-spillere som kom til målsjanser foran Henrik Lundqvist, men den svenske superkeeperen var i det umulige hjørnet.

- Det var en bra kamp.Spiller vi sånn som dette hele serien, har vi bra muligheter. Det var bare umulig å få pucken inn. De var litt hetere foran begge mål. Vi har litt å stramme inn, sier Andreas Martinsen til Nettavisen.

- Kampene er mer fysiske nå i sluttspillet. Det er vel noe som passer deg bra?

- Det passer meg perfekt. Jeg merket det fort, at det var høy temperatur. Det er sånn jeg elsker at det er. Det er litt gruff og litt knuffing. Det er ekstra moro og passer meg veldig bra.

NÆR SCORING: Andreas Martinsen fikk en god målsjanse i første periode, men pucken var urolig i skuddøyeblikket og Henrik Lundqvist reddet.

Fornøyd med egen innsats

Martinsen leverte fem taklinger og to skudd på sine 9,23 minutter på isen. Totalt besto kampen av 98 taklinger og 62 skudd.

- Jeg følte at det var bra med spilletid på meg jevnt utover. Det blir selvfølgelig litt mer matching med rekkene, men det er noe jeg er forberedt på og det går egentlig helt fint, sier Martinsen.

- Spiller du neste kamp?

- Det vet jeg ikke, men jeg håper jo det. Jeg føler at jeg spilte en bra kamp og gjorde jobben min, så nå får vi bare se.

Kamp to i best-av-sju-serien spilles natt til lørdag i Montreal. Deretter reiser lagene til New York for å spille to kamper i Madison Square Garden.