Dette har ikke skjedd en norsk NHL-spiller på over 20 år

NEW YORK (Nettavisen): Bare to ganger i historien har en norsk ishockeyspiller vært involvert i en byttehandel mellom to lag i National Hockey League (NHL). Før onsdag.

Da ble Andreas Martinsen den tredje.

Onsdag kveld ble Colorado Avalanche og Montreal Canadiens enige om å bytte spillere. Avalanche sender Martinsen til Montreal, det mestvinnende laget i ligaens historie, mens de får sveitseren Sven Andrighetto i retur.

- Det første jeg tenkte, var at «Nå blir jeg faktisk tradet. Hvor?». Så fikk jeg vite at det var Montreal. Da gikk det et lite sekund før det gikk opp for meg hva som egentlig hadde skjedd. Det var mer glede enn skuffelse. Det er selvfølgelig kjedelig å dra fra lagkamerater, men å komme dit er en sinnssyk mulighet, sier Andreas Martinsen til Nettavisen.

Drøyt 20 år siden sist

Den første nordmannen som ble involvert i en byttehandel i NHL – en såkalt «trade» – var Espen «Shampo» Knutsen. Han spilte for Djurgården i Sverige da Hartford Whalers 1. oktober 1996 byttet rettighetene til Vålerenga-legenden for å få Kevin Brown fra det som den gang het Mighty Ducks of Anaheim.

Den andre nordmannen var Anders Myrvold, som 22. november 1996 ble sendt sammen med Landon Wilson fra Colorado Avalanche til Boston Bruins i bytte mot et førsterundevalg i draften i 1998, som for øvrig ble brukt på Robyn Regehr.

For Andreas Martinsens del, betyr det at hans arbeidsgiver onsdag gikk fra å være det aller dårligste av de 30 lagene i NHL til å være lederen av Atlantic-divisjonen. Han går altså fra et bunnlag til et topplag.

- Jeg har spilt et par kamper i Montreal. Det er noe helt spesielt når man kommer dit. Det å spille i øst er også bra. Det blir litt flere kule kamper, mener Martinsen.

- Og det blir enklere for venner og familie i Norge å følge med på deg, på grunn av tidsforskjellen?

- Ja, helt klart.

SCORET: Det er bare en snau måned siden Andreas Martinsen scoret mål på stjernekeeperen til Montreal Canadiens, Carey Price.

Satset på fysikk

Montreal Canadiens skaffet seg flere fysisk sterke spillere i løpet av de siste timene før overgangsvinduet stengte. I tillegg til Martinsen (191 centimeter, 100 kilo), ble også Dwight King (193 centimeter/105 kilo) hentet inn fra Los Angeles Kings og Steve Ott (som har totalt 1538 utvisningsminutter i NHL) fra Detroit Red Wings.

I tillegg kom to 188 centimeter store backer inn, i form av Jordie Benn fra Dallas Stars og Brendan Davidson fra Edmonton Oilers.

- Jeg har bare kjapt snakket med manageren. Han sa at de var glade for å ha meg på laget og at vi skal prates mer i morgen. Jeg ser for meg at kanskje vi nye kan danne en fjerderekke sammen, King og Ott. Det kan bli en tøff rekke å spille mot, humrer nordmannen.

- Hvordan vil du huske tiden i Colorado Avalanche?

- Det har vært to tøffe sesonger for lagets del, men jeg sitter egentlig kun igjen med bra erfaringer. Jeg oppnådde drømmen min om å spille i NHL, og jeg gjorde det i det som var favorittlaget mitt som liten. Jeg har lært mye og fått mange gode venner. Men det kommer en tid hvor det åpner seg nye muligheter. Jeg tror ikke man kan få så mange bedre muligheter enn jeg har fått nå. Det gjelder å vise seg fram fra start, sier Martinsen til Nettavisen.

Han fikk med seg mange lovord fra Colorados trener Jared Bednar før bilturen fra Ottawa, hvor Avalanche oppholder seg på grunn av kamp mot Senators torsdag, til Montreal.

- Treneren sa at han har vært veldig fornøyd med meg hele året, med hvordan spillet mitt hadde utviklet seg. Han syntes jeg hadde en veldig bra start, så gikk det litt opp og ned, noe som er normalt når det går dårlig med laget. Bednar sa også at han likte meg godt som person og sa at jeg var en «low maintenance-guy» som en trener ikke trenger å bruke så mye unødvendig tid på. Han ønsket meg lykke til og sa at jeg kommer til et bra lag, forteller Martinsen, som skal spille med 37 som draktnummer i Canadiens.

I Montreal blir den 26 år gamle nordmannen, som har 110 kamper i NHL på merittlisten, lagkamerat med superstjerner som Carey Price, Shea Weber og Max Pacioretty. Der skal han konkurrere med spillere som Paul Byron, Andrew Shaw, Torrey Mitchell, Charles Hudon, Michael McCarron, Chris Terry, samt nevnte King og Ott om spilletid i 3.- og 4.-rekken.

Norsk møte i sluttspillet?



Laget har foreløpig en solid ledelse i Atlantic-divisjonen. Hvis den holder ut grunnserien, det vil si fram til 9. april, kommer Andreas Martinsen og lagkameratene til å møte det ene av to «wild card»-lag i den østre avdelingen av NHL. Mest sannsynlig det beste av dem – som i skrivende stund er New York Rangers, klubben til Mats Zuccarello.

Det ligger altså an til at de to eneste nordmennene i NHL møtes i første runde av sluttspillet.

- Det hadde vært veldig morsomt, det. Ikke minst for alle hockeyfrelste nordmenn, sier Andreas Martinsen.

Sist de to møttes, var for snaut tre uker siden. Da vant New York Rangers 4-2 mot Colorado Avalanche, i det som var tidenes fjerde møte mellom to nordmenn i en NHL-kamp.

Allerede lørdag møtes de to igjen (klokken 01.00 natt til søndag, norsk tid). Da tar Andreas Martinsen med seg sitt nye lag, Montreal Canadiens, til Madison Square Garden til det som kan bli en forsmak på hva vi får se i sluttspillet.