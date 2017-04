Frisk Asker slo tilbake i sluttspillfinalen etter drama

ANNONSE

FRISK ASKER - STAVANGER OILERS 2-1 (2-2 i kamper):

ASKER / OSLO (Nettavisen): Frisk Asker slo Stavanger Oilers 2-1 etter spilleforlengelse i den fjerde sluttspillfinalen i ishockey fredag.

Dermed står det 2-2 i kamper mellom de to lagene og spenningen lever videre. Lagene har nå vunnet to hjemmekamper hver.

Vinnermålet ble scoret av 18 år gamle Magnus Geheb i forlengelsen.

- Jeg får en jævlig bra pasning og jeg stikker bare fram kølla. Jeg er heldig og den spretter inn, forteller matchvinneren til TV 2.

- Dette betyr kjempemye. Jeg har vokst opp her og spilt hockey her siden jeg var seks og det å score et avgjørende mål betyr dritmye. Det er helt absurd, det er nesten så jeg ikke kan tro at det har skjedd, sier Geheb.

Det sto 1-1 etter ordinær tid.

Feilaktig annullert



Drøye tre minutter var spilt av første periode da Stavanger Oilers burde tatt ledelsen. Tommy Kristiansen satte nemlig pucken i mål, mens den lå løs mellom beina på Frisk-keeper Kenneth Helgesson, men dommerne hadde allerede blåst og annullerte dermed Oilers-scoringen.

TV-bildene viste at det nok var en feil avgjørelse.

- Jeg skjønner ikke hva de blåser for der. Pucken ligger fri foran beina på keeperen og jeg dytter den inn på returen, sa Kristiansen til TV 2.

Dermed sto det målløst etter den første perioden i Asker.

I periode nummer to skulle det bli nettsus og Vinny Saponari åpnet showet etter åtte minutter og 47 sekunders spill av perioden.

- Kunstscoring

Henrik Ødegaard lempet pucken inn mot mål, men den traff skøyta til Oilers' Henrik Solberg. Nesten liggende, og med ryggen mot mål, klarte likevel Saponari å lure pucken i nettet på utrolig vis.

- En kunstscoring, utbrøt TV 2-kommentator Kapser Wikestad.

Hjemmelaget kom imidlertid fort ned på jorden igjen, da gjestene utlignet i undertall etter elleve minutter og fire sekunders spill av perioden.

Frisk mistet pucken i farlig posisjon og Stavanger kunne angripe tre mot to. Dan Kissel fikk pucken ute på kanten og satte den sikkert opp i nettet.

Dette var åttende sluttspillkamp på rad at Kissel noterte seg for målpoeng. Dette var amerikanerens tiende mål i sluttspillet.

Forlengelse



Stavanger og Kissel hadde også et par andre fete sjanser tidlig i andre periode, og gjestene var det førende laget, men etter at 40 minutter av kampen var unnagjort, var lagene fortsatt like langt på stillingen 1-1.

Stavanger beholdt også et lite initiativ i den siste perioden, men begge lag hadde gode sjanser og det bølget mye fram og tilbake på isen.

Ingen av de to lagene klarte imidlertid å avgjøre kampen i løpet av ordinær spilletid og dermed gikk det hele til spilleforlengelse.

Begge lag hadde gode sjanser til å avgjøre det hele og til sist var det altså Magnus Geheb som fikk pucken i mål og sikret Frisk seieren.

