Frisk overtok tabelltoppen da Stavanger slo Storhamar

Serieleder Storhamar røk 3-4 borte for Stavanger, mens Frisk Asker er tilbake på tabelltopp i eliteserien i ishockey med 4-3-seieren mot Sparta tirsdag.

Dermed fikk Stavanger en sårt etterlengtet opptur etter fem strake. I Asker kunne Frisk-spillerne juble etter å ha gjenerobret tabelltoppen kun få dager etter tapet for Storhamar.

Det ble en tøff og tett kamp mellom Frisk Asker og serietreer Sparta tirsdag. Gjestene kom best i gang da Greg Wolfe gjorde 1-0 tidlig i kampen. Cato Cocozza har vært en viktig poengplukker for Frisk denne sesongen og sto for den viktige utligningen like før lagene gikk til den første pausen.

To mål fra Henrik Knold og Troy Rutkowski sendte Sparta to mål foran tidlig i midtperioden, men Gary Nunn og Mario Lamoreuxs scoringer tente så nytt håp blant hjemmepublikummet.

Seiersmålet lot vente på seg, og det var veteranen Anders Bastiansen som sto bak målet i tredje periode.

Endelig for Stavanger



Stavanger Oilers har vært fullstendig suverene i norsk ishockey de siste sesongene, men har fått en tung start på inneværende sesong. Tirsdag stoppet den vonde tapsrekken på fem kamper.

Sesongens fjerde seier var et faktum hjemme mot Storhamar, og oppturen føltes nok ekstra kjærkommen i og med at Storhamar var motstander.

Kristian Forsberg gjorde 1-0 i en jevnspilt åpningsperiode, mens Curtis Gedig og Josh Soares økte ledelsen til tre mål i midtperioden. To kjappe reduseringer fra Martin Rønnild og Kodie Curran skapte likevel spenning inn mot tredje periode.

Patrick Thoresen utlignet der til 3-3, før Markus Søberg kort etter satte inn pucken og ble matchvinner.

Lillehammer-seier

Mange mål ble det også i Furuset Forum, der Vålerenga tok imot Lillehammer. Lagene byttet på å ha føringen. Rasmus Ahlholm scoret to for hjemmelaget, mens Brett Cameron hadde to fulltreffere for gjestene.

Da Joey Benik gjorde 4-3 for MS midtveis i kampen, klarte ikke Vålerenga å svare. Nick Dineen satt sitt annet for kvelden da han gjorde 5-3. Benik fikk så score 6-3 i åpent mål slik at også han ble tomålsscorer.

Med seieren tok Lillehammer seg også forbi Storhamar og holder annenplassen bak Frisk Asker. Asker-laget har derimot en kamp mer spilt enn de to mjøslagene.

Manglerud Star påførte Lørenskog et nytt tap med å vinne 5-3 på borteis, mens tabelljumbo Kongsvinger vant 3-1 hjemme mot Stjernen.

(©NTB)

