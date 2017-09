Frisk vant toppkamp - Vålerenga fortsatt uten seier

Frisk Asker troner fortsatt øverst i Get-ligaen etter 4-1-seier borte mot Sparta Sarpsborg lørdag.

Frisk Asker befestet sin posisjon som serieleder i Sparta Amfi lørdag. Serietoer Sparta ble et nummer for små da lagene møttes lørdag. Etter tre perioder endte det med 4-1-seier til bortelaget.

Frisk Asker tok føringen drøye fem minutter inn i den første perioden da Petter Kristiansen var sist på pucken. Asker-laget doblet ledelsen ved Garry Stanley Nunn i annen periode, før Troy Neil Rutkowski i samme periode scoret østfoldingenes eneste mål i kampen.

Nunn satte inn sitt andre for dagen og økte til 3-1 i den tredje perioden, mens Mario Lamoreux fastsatte sluttresultatet til 1-4 i Sparta Amfi.

På Lillehammer sørget hjemmelaget for at Vålerengas marerittstart fortsatte. Oslo-laget står nå med seks tap på de seks første seriekampene. Lillehammer vant 2-1 etter forlengning.

Tobias Alexander Lindström sendte riktignok Vålerenga opp i ledelsen etter knappe 16 minutters spill, men Lillehammer utlignet ved Patrick Stig Hylland Ulriksen i annen periode.

Flere mål ble det ikke i ordinær tid og kampen gikk til forlengning. Her ble Brendan Ellis matchvinner for Lillehammer etter to og et halvt minutt og sørget for hjemmeseier og nok et Vålerenga-tap.

(©NTB)

