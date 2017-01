Gammel Storhamar-kontrovers glemmes fortsatt ikke i VIF

ANNONSE

En drøy time før kampstart mellom Vålerenga og Storhamar torsdag går gamle helter fra begge klubbene på isen for å spille showkamp.

De to rivalklubbene skal møtes til en siste av utallige dueller i Jordal Amfi, den utslitte og rivingsklare OL-arenaen fra 1952.

Den sterke rivaliseringen gjennom nesten 30 år er blitt satt pris på både på Oslos østkant og i Hamar. Tøff konkurranse mellom nettopp disse to maktsentrumene i norsk ishockey har bidratt til å heve nivået betydelig.

Noen av episodene som har oppstått mellom VIF og Storhamar har dog fått begeret til å renne over både i begge leirene. Og de blir nok aldri glemt heller.

Hamar Arbeiderblad skrev for noen år siden om Vålerenga-fans på 1980-tallet som angivelig pisset i en pølsekoker i Storhamar Ishall, og ved en annen anledning ble en vakt kastet inn på isen mens spillet pågikk.

I VIF-leiren er det fortsatt episoder de ikke har tilgitt Storhamar for.

- En skandale, beskriver den tidligere direktøren i Vålerenga Ishockey, Jan Tore Kjær om en spesiell hendelse.

Internasjonal duell

Uttalelsen dreier seg ikke om forfallet som har preget Jordal Amfi i mange år. Ei heller en opphetet telefonsamtale med Stavanger Oilers-eier Tore Christiansen, eller framgangsmåten til VIF-nabo Lørenskog på overgangsmarkedet.

Vi skal derimot over 16 år tilbake i tid.

I november 2000 konkurrerte Norges to suverent beste lag på den tida, Vålerenga og Storhamar, også mot hverandre i tredje runde av europacupen. Turneringen var også kjent som kontinentalcupen fram til nyskapningen Champions Hockey League overtok i 2014.

- Historieløst, kontrer Ole Eskild Dahlstrøm, en av Storhamars mest profilerte spillere både før og etter år 2000, på kritikken mot hamarklubben.

Mer om det seinere.

Jordal Amfi skal rives om kort tid for å gi plass til en ny og moderne hjemmearena for Vålerengas hockeyavdeling. Åpningen av den nye ishallen til østkantklubben skjer etter planen ved sesongstarten i september 2018.

Vanskelig å glemme



Jan Tore Kjærs samtale med Nettavisen handler i utgangspunktet om den lange historien VIF og Storhamar har som store rivaler i toppen av norsk ishockey.

Kjær skilte lag med Vålerenga ved utgangen av 2015, etter over 18 år i klubben.

48-åringen har mange gode minner fra prestisjekampene mot Storhamar i samme epoke. Derfor synes han det blir vrient å trekke fram enkelte høydepunkter fra mange suksessfylte sesonger på 1990- og 2000-tallet.

VIF vant flesteparten av titlene begge de nevnte tiårene, som oftest med Storhamar som hardeste konkurrent.

Et par av de verste Storhamar-minnene er derimot noe enklere å peke ut for den mangeårige VIF-direktøren. Ved siden av nederlaget for hedmarkingene i sjuende NM-finalekamp i 2004, husker Kjær Storhamars gigantiske 1-9-tap for den nå nedlagte britiske klubben London Knights i 2000.

KONTROVERSIELL HELG: London Knights var gruppemotstander for både Hans Abrahamsson (liggende) og Vålerenga og Storhamar i europacupspill seinhøsten for over 16 år siden.

Kostet VIF avansement



Den bemerkelsesverdige svake innsatsen til de blågule fikk store konsekvenser også for Vålerenga. Osloklubben ville gått videre til finalerunden dersom Storhamar hadde hadde tapt med færre enn fire mål. VIF spilte uavgjort mot londonlaget tidligere den samme uka.

- Det var den første gangen et norsk lag hadde muligheten til å spille seg helt til en finale ute i Europa, sier Kjær til Nettavisen.

- Stavanger Oilers har klart det i ettertid. De vant hele greia, men det var først for tre år siden. Vi hadde en gyllen mulighet den gangen, hvis ikke Storhamar hadde blitt overkjørt så til de grader.

Kjær var markedssjef i Vålerenga i 2000. Han var en av dem som uttalte seg sterkest mot rivalklubben fra Hedmark etter London Knights-fadesen. Han står fast ved at Storhamar ikke kjempet i det hele tatt for et godt resultat.

- De stilte med et B-prega mannskap, og ble slakta av et lag som var mye dårligere enn dem. Jeg tror ikke det samme kunne skjedd i dag, sier Kjær, som mener norsk ishockey har blitt mer profesjonell siden da.

- Storhamar tapte stort med vilje. Det er jeg sikker på at de gjorde den dag i dag, sier den tidligere VIF-sjefen.

Kollisjonskurs



Sesongen 1999-2000 vant Vålerenga serien med ti poengs margin, men måtte gi tapt med 1-3 i kamper i NM-finalen mot serietoeren og erkerivalen fra Mjøsas østre bredd.

Lagene havnet så i samme pulje i den europeiske kontinentalcupen påfølgende sesong. Vålerenga kvalifiserte ved å vinne pulja i andre runde mot et fransk lag og to klubber fra Danmark. Storhamar gikk rett inn i tredje runde av turneringen.

Ole Eskild Dahlstrøm var en av Storhamar-spillerne som var med på det famøse 1-9-tapet hjemme i Hamar OL-Amfi. Han blir oppgitt når han hører om at Jan Tore Kjær og flere av Vålerengas tilhengere fortsatt prater om et Storhamar-tap med overlegg.

- Jeg synes det er ganske historieløst. Det mange ikke nevner var at vi spilte mot VIF dagen før. Den kampen tror jeg vi leda med 5-2, før vi klarte å tape 5-7. Kollapsen vår starta altså dagen før, da vi fikk noe sånt som fem mål imot i tredje periode, forteller Dahlstrøm til Nettavisen.

Den tidligere landslagsprofilen mener påstanden om at laget hans helt bevisst tapte med stor sifre sier mer om Jan Tore Kjær enn om Storhamar.

- Det var ikke det stolteste øyeblikket vårt. Vi var allerede ute av turneringa etter tapet dagen før. London Knights hadde noen gode spillere og det røynet litt på for oss, fortsetter Dahlstrøm.

Liker fansens fiende



46-åringen er en av spillerne på Storhamars veteranlag som torsdag skal ut på isen igjen for en showkamp på Jordal, sammen med andre kjente navn som Rune Gulliksen og Pål Johnsen.

Dahlstrøm gleder seg til å møte gamle lagkamerater i garderoben, og slenge noen spydigheter mot gamle VIF-konkurrenter. Hva han kan bidra med av gamle kunster på isen, er han langt mer usikker på.

- Jeg har alltid hatt sansen for Øystein Olsen, selv om han både kappa meg over knærne og delte ut noen smeller i løpet av karrieren. Han var en herlig spillertype og den tøffeste å møte. Olsen har jeg respekt for, selv om han vel var den motspilleren Storhamar-fansen mislikte mest, sier Dahlstrøm til Nettavisen.

For VIF er Espen «Shampo» Knutsen også i lagoppstillinga, sammen med de tidligere rekkekompisene Tom Johansen og Marius Rath. Med for hjemmelaget er også landslagssjef Petter Thoresen, samt forgjengeren og nåværende Vålerenga-trener Roy Johansen.

Kampstart for oppgjøret med de gamle heltene i Jordal Amfi er 17.25. Getligakampen Vålerenga-Storhamar begynner 18.20. Begge kampene sendes på TV 2 Sumo.