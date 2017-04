Gladnyhet for norske hockeyfans

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): - Det blir VM. Jeg reiser vel i slutten av uka her og møter landslaget så fort som mulig, bekrefter Andreas Martinsen overfor Nettavisen like før midnatt norsk tid mandag.

Han kunne ikke svare på dette rett etter at Montreal Canadiens ble slått ut av NHL-sluttspillet av Mats Zuccarellos lag, New York Rangers, natt til søndag. Som seg hør og bør, måtte han tross alt diskutere dette med sin forlovede, Camilla Jørgensen.

26-åringen ble 4. mars byttet fra Denver-laget Colorado Avalanche til Montreal. Det innebar at han umiddelbart måtte ut på en lang reise med bortekamper, mens samboeren organiserte flyttingen fra USA til Canada. Martinsen har spilt tolv bortekamper de siste seks ukene, så det er blitt begrenset med tid sammen med familien.

- Det blir vel til at de tar en tur til Paris, de også. Vi blir jo ikke borte altfor lenge. Hvis de skulle gått hjemme i tre uker, hadde jeg blitt rastløs, sier Martinsen til Nettavisen.

Martinsens kontrakt med Montreal Canadiens utløper i sommer. VM kan være et fint utstillingsvindu, men etter å ha spilt 121 kamper i NHL de siste to sesongene, er han mest opptatt av å møte sine norske hockeyvenner og representere landslaget.

- Jeg tror ikke klubber som eventuelt er interessert, er så opptatt av hva jeg gjør i VM. De ser nok mer på hva jeg har gjort her borte. For min del er det mest fordi det er morsomt å spille VM. Jeg får sannsynligvis en litt større rolle, bygd opp litt selvtillit og ha det gøy.

Norge møter Frankrike i sin åpningskamp 6. mai, før det blir matcher mot Sveits, Slovakia, Tsjekkia, Finland, Canada og Hviterussland de neste ti dagene.