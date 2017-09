Halltrøbbel for Vålerenga Hockey

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Hockeykampen mellom Vålerenga og Frisk Asker søndag kan bli utsatt på grunn av at Furuset Forum ikke er godkjent for GET-ligaspill.

I verste fall kan Vålerenga miste opptil fem kamper dersom ikke man finner en løsning, skriver TV 2.

Vålerengas nye storstue er foreløpig kun et stort hull på Jordal, og blir ikke ferdig før neste sesong. Klubben fikk dispensasjon til å spille ut forrige sesong i Furuset, men det ble påkrevd at det måtte gjøres flere tiltak i sommer. Blant tiltakene var å skifte ishockeyvant og få en tilfredsstillende tilskuerkapasitet innen sesongstart 2017/2018.

Generalsekretær Ottar Eide i Ishockeyforbundet sier de har bedt om en redegjørelse fra kommunen om å få alternativer, og hvilke eventuelt andre arenaer Vålerenga kan få spilt sine kamper. Men i følge Oslo kommune vil det ta flere uker før hallen på Furuset kan tas i bruk.

- Grunnen til at det har tatt noe tid å få dette på plass er at det måtte innhentes tillatelser for bygging, slik at man ivaretar brann og sikkerhet, opplyser presseansvarlig i Oslo kommune, Monica T. Olsen til TV-kanalen.

Dermed vet ikke Vålerenga hvor de skal spille sine hjemmekamper de neste ukene. Generalsekretær Ottar Eide i Ishockeyforbundet sier Vålerenga kan miste flere kamper som følge av rotet.

- I verste fall kan det dreie seg om fire eller fem kamper. Kommunen har hatt siden helt januar å få orden på dette med tribunene. Vi håper at det blir en løsning, for ingen ønsker at det ikke skal bli spilt kamper, sier Eide.

Daglig leder i Vålerenga, Gunnar Thøgersen, beskriver situasjonen som «helt krise» for klubben.

(©NTB)

Mest sette video idag