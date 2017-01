Her er trenerens oppfordring til Mats Zuccarello

ANNONSE

N.Y. RANGERS - TORONTO 2-4:

NEW YORK (Nettavisen): Mats Zuccarello er en av de viktigste offensive spillerne til den tradisjonsrike NHL-klubben New York Rangers, og var lagets beste poengplukker forrige sesong med sine 61 poeng.

Han er fremdeles en av de mest produktive spillerne i broadwaylaget, men det skyldes like mye klubbens superstjernemangel som Zuccarellos effektivitet.

Forrige sesong var Mats Zuccarello den nest beste målscoreren i Rangers med sine 26 mål på 81 matcher, bare slått av Derick Brassards 27. Det ga ham et gjennomsnitt på 0,32 mål per kamp, noe som er hans beste målsnitt siden han spilte for reservelaget Connecticut Whale sesongen 2011/12 og leverte 12 mål på 37 kamper.

Treneren: - Skyt oftere

Dette kunne tolkes som et tegn på at nordmannen hadde løftet seg til nye høyder, til tross for den alvorlige hodeskaden som rammet ham sesongen i forveien.

Nå er vi 43 kamper inn i denne sesongen og framgangen har ikke bare bremset, den er byttet ut med tilbakegang. Seriøs tilbakegang.

Zuccarello har bare scoret ett fattig mål på sine 26 siste kamper. Det tilsier 0,04 mål per kamp.

- Jeg vil gjerne at han avslutter oftere, sier trener Alain Vigneault til Nettavisen.

- Selv om han har spilt bra, legger han til.

ALAIN VIGNEAULT ønsker at Mats Zuccarello skal skyte mer, men er ellers fornøyd med nordmannens spill denne sesongen.

- Tenker ikke på det

Zuccarello gjorde sju mål på sine 17 første kamper, så totalen er ikke like ille. Ingen i Rangers-ledelsen vil likevel si seg fornøyd med 29-åringens utbytte denne sesongen: Åtte mål på 43 kamper, eller et gjennomsnitt på 0,19 mål per kamp.

Selv om han kanskje var lagets beste spiller i 2-4-tapet hjemme mot Toronto Maple Leafs, må måltørken plage ham. Eller?

- (Chris) Kreider scorer jo. Vi spiller i samme rekke. (Derek) Stepan har scoret mye. Vi jobber hardt. Målene kommer forhåpentlig. Og gjør de ikke det, så skaper rekka mye og scorer mål, så det er ikke noe jeg tenker på i det hele tatt. Jeg setter ikke karakter på min egen innsats etter antall mål, sier Zuccarello til Nettavisen.

Trener Vigneault er heller ikke stresset over at hans mest betrodde forward sliter med å finne nettmaskene.

- Hvis du ser på spillet hans totalt sett, pasningene han serverer, innsatsen han legger den, så har han spilt godt. Han er selvfølgelig her for å score mål også, men han jobber ekstremt hardt og de skuddene som akkurat nå ikke går inn, er jeg trygg på at vi snart ser i mål, sier Vigneault til Nettavisen.

Zuccarello står med 31 poeng etter 43 kamper denne sesongen. Selv om måltørken er bemerkelsesverdig, produserer han nemlig assists på løpende bånd. Sesongens 23. kom mot Toronto, da Chris Kreider reduserte til 1-2 i andre periode.

Dermed er Zuccarello nesten i takt med skjemaet til 61 poeng, som han oppnådde forrige sesong.