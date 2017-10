Her er Zuccarello aller dårligst i NHL

Nordmannens pluss/minus-statistikk skriker.

N.Y.RANGERS – SAN JOSE 1-4:

NEW YORK (Nettavisen): Norges største ishockeystjerne er en stor profil i New York Rangers. Det er ingen grunn til å betvile det.

Mats Zuccarello har tvert imot bekreftet dette ved å være en av lagets beste spillere i sesongstarten.

Samtidig er det en kjent sak at Rangers har skuffet innledningsvis. Og Mats Zuccarello har vært på isen ved fryktelig mange baklengsmål: 14 på de første 10 kampene.

14 baklengsmål

Han har faktisk den verste pluss/minus-statistikken i hele NHL. Denne statistikken måler hvor mange mål som scores for eller imot et lag mens en bestemt spiller er på isen når lagene er liketallige. Man teller altså ikke scoringer i undertall- eller overtallsspill, men kun i spill fem-mot-fem, fire-mot-fire eller tre-mot-tre.

Zuccarello står oppført med minus 11.

Hvis det er en trøst, ligger stjerner som Oliver Ekman-Larsson (-9) og Kris Letang (-9) i samme sump.

- Det har gått radig inn bakover. Visse tider i sesongen går pucker inn. Det er ikke noe å gjøre med det. Vi er fem mann der ute og det er tilfeldig. Det som påvirker meg mer, er at jeg er ræva framover. Jeg skaper ingenting. Null og niks. Det er for dårlig, sier Zuccarello til Nettavisen.

- Som lag, når man taper, så spiller man ikke bra nok. Jeg kan prate for meg selv og det er ikke bra nok, det jeg har spilt i de siste kampene. Det er dritræva. Jeg må gå i meg selv og gjøre det mye bedre, legger Zuccarello til.

Fungerer dårlig med Nash



Som Zuccarello selv sier: Det er fem utespillere på isen samtidig. Og han har vært bedre fremover enn han selv gir seg kreditt for. Zuccarello har bidratt med to mål og sju poeng så langt. Fire av disse poengene har kommet i overtall.

Litt av problemet er at trener Alain Vigneault i de fleste kampene har brukt Zuccarello sammen med Rick Nash, en medspiller som er lite kompatibel med Zuccarellos styrker som ishockeyspiller.

Vigneault fortsatte med dette mot San Jose Sharks, merkelig nok. Nash har bare 1 mål og 0 assists på 10 kamper - og han er lagets best betalte utespiller med en årslønn på 7,8 millioner dollar.

- Det er ikke så mye å gjøre med. I den rekka jeg har vært, har ikke jeg gjort en god nok jobb med å hjelpe dem. Det er altfor dårlig. Nash er en målscorer og jeg klarer ikke å gi ham sjansen til å score. Det er frustrerende akkurat nå. Jeg er ikke god, sier en meget selvkritisk Zuccarello.

Vinnervilje

Gjestene i Madison Square Garden natt til tirsdag har i likhet med Rangers hatt en svak innledning på 2017/18-sesongen. Klubben kom til Broadway med bare tre seirer på sine sju første kamper og lå dermed tredje sist i den vestre avdelingen av NHL.

Det samme gjorde Rangers i den vestre avdelingen, med beskjedne to seirer etter ni matcher. Denne kampen handlet dermed i stor grad om hvilket lag som i sterkest grad ønsket å vinne.

Svaret viste seg å være Sharks.

TIM HEED omfavnes av lagkameratene i San Jose Sharks etter 2-0-scoringen.

Logan Couture scoret for bortelaget etter bare 1,56 minutters spill, framspilt av Brent Burns og Mikkel Bødker. Tim Heed økte til 2-0 drøyt midtveis i åpningsperioden, assistert av Tomas Hertl og Marc-Eduoard Vlasic.

Spesielt 2-0-målet burde Rangers-keeper Henrik Lundqvist ha forhindret. Heed scoret med et skudd fra nesten død vinkel, hvor han klarte å snike pucken gjennom beina til den aldrende, svenske stjernekeeperen.

Zuccarello og lagkameratene fikk en rekke sjanser til å redusere i overtallsspill, ettersom bortelaget pådro seg sju utvisninger mot hjemmelagets ene, men Rangers klarte ikke å utnytte dette.

I stedet økte Joonas Donskoi til 3-0 helt på tampen av andre periode, framspilt av Joe Thornton og Joe Pavelski. Zuccarello var på isen mens denne scoringen kom og falt dermed fra -10 til -11 i pluss/minus.

Byttet på rekkekombinasjonene



Vigneault endret på rekkekombinasjonene før tredje periode, og flyttet endelig Zuccarello bort fra Nash. I stedet ble han plassert sammen med Michael Grabner og J.T. Miller.

Resultatet ble ikke bedre. Melker Karlsson økte til 4-0 tidlig i tredje periode, etter at Lundqvist mistet pucken bak eget mål.

Mika Zibanejd reduserte til 1-4 etter framspill av Zuccarellos erstatter i førsterekka, Pavel Butsjnevitsj.

Tap ble det likevel. Fortjent nok.

- Det er tøft, men ... det er for dårlig, enkelt og greit. Det er for mye slurv og for lette mål vi slipper til, konkluderer Zuccarello.

New York Rangers blir dermed værende på seks poeng etter ti matcher. Det er tre poeng opp til sluttspillplass, men alle lagene over Rangers har 1-3 kamper til gode.

Mest sett siste uken