NHL kommer ikke til å fri noen spillere til OL-turneringen i ishockey til vinteren.

Det melder nyhetsbyrået AP mandag. Ifølge NHL-ledelsen er saken «endelig avgjort». Fra NHL-hold blir det meddelt at samtalene om OL-spill for seriens utøvere ikke har vært fruktbare.

Den nordamerikanske ishockeyserien ønsket en endelig beslutning før sluttspillet starter 13. april.

Flere klubbeiere har klaget over at det ikke er verdt å stanse NHL-serien i tre uker hvert fjerde år for å la spillerne få reise til vinter-OL.

Spillere fra NHL har deltatt i fem OL siden 1998. Washington Capitals-stjernen Alex Ovetsjkin har uttalt at han reiser til OL uavhengig av hva NHL-sjefene bestemmer.

