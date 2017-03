Knapp seier til New York Rangers

ANNONSE

De to første periodene forble scoringsløse, men fem minutter inn i tredje periode banket Pavel Butsjnevitsj pucken i mål. Fire minutter senere fulgte Oscar Lindberg etter og ga Rangers ledelsen 2-0. Men Bruins var hakk i hæl, og Brad Marchand reduserte med det siste målet i kampen og eneste for hjemmelaget 13 minutter ut i den siste perioden.

Rangers slo dermed tilbake etter 1-4-smellen mot Washington Capitals tidligere denne uken. Også kampen før det, mot Columbus Blue Jackets, endte med tap. Da tapte New York-laget 2-5.

Zuccarello bidro med fire skudd på mål i løpet av sine drøyt 20 minutter på banen.

Bursdagsbarn

For New York Rangers-keeper Henrik Lundqvist ble det en svært spesiell seier. Det var den 35 år gamle svenskens 403. NHL-seier. Det er tiende mest i NHL-historien, sammen med Grant Fuhr. Veteranen tangerte også Martin Brodeurs rekord for mest seirer for en målvakt i løpet av hans 12. første sesonger i NHL.

– Alt jeg ville i dag var å vinne, skal jeg være ærlig med deg, sa Lundqvist, ifølge nhl.com.

– Kona mi spurte meg for noen dager siden: "Hva vil du ha til bursdagen din?". Jeg svarte "jeg vet ikke, ingenting", men i dag ville jeg vinne. Det er alt, fortsatte keeperen, som fylte 35 år 2. mars.

Martinsen på tribunen

New York Rangers klatrer opp på samme poengsum som Pittsburgh Penguins i sin avdeling med 84 poeng. Penguins har imidlertid to kamper til gode.

– Det er tøft å tape to hjemmekamper på rad. Du vil ha en god følelse på hjemmebane. Jeg prøvde å gi alt i dag, og til slutt kom vi ut av det med noen gode sekvenser og noen gode blokkeringer. Det var ikke så fint alltid, men vi fant en måte å vinne på, sa Lundqvist.

Andreas Martinsen kunne fått sin debut for sitt nye lag Montreal Canadiens torsdag, men måtte se kampen fra tilskuerplass. Han får muligens muligheten mot Zuccarello og Rangers når de møtes søndag.

